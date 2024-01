Italie :: Au Coude-À-Coude En Serie A, L’as Roma Et L’atalanta Bc Se Croisent Pour Se Repositionner :: Italy

Ce 7 janvier 2024, la SERIE A d'Italie vivra au STADIO OLIMPICO de Rome l'une des affiches intéressantes de la 19ème journée de championnat. Une affiche qui vaudra de la peine à suivre pour le spectacle attendu.

La confrontation AS ROMA – ATALANTA BC est le cheval de base pour rendre la semaine attrayante et attractive. Un match qui oppose deux clubs qui se tiennent à une longueur au classement et donc le résultat sera bénéfique dans un sens comme dans l’autre. Jouant à domicile avec sa cote de 2.35 et le soutien de ses fans et supporters, AS ROMA septième au classement est donné favori de ce duel et compte le démontrer sur le terrain en venant à bout de son adversaire qui n’est pas un enfant de cœur et obtenir un résultat qui lui permettra non seulement de passer devant ce dernier mais aussi de se refaire le plein de confiance pour la suite. En dépit d’un début poussif en championnat, les coéquipiers LUKAKU auront à cœur de se reprendre afin de retrouver le bon wagon dans cette compétition.

L’ATALANTA BC sixième au classement avec sa cote de 2.99 quant à lui ne compte pas venir jouer les figurants mais aller réaliser un excellent match sur le terrain de son vis-à-vis et aller chercher à briser le signe indien avec un bon résultat sur le terrain de ce dernier. Avec des résultats en dents de scie, le club de la ville d’ATALANTA garde toutes ses chances pour poursuivre son bonhomme de chemin en toute assurance et cela passe par un bon match lors de ce déplacement qui sera de toute évidence très palpitant.

Ce sera d’ailleurs le 32ème match entre les deux clubs depuis 2008 avec 14 victoires à l’actif de l’AS ROMA contre 10 victoires pour ATALANTA BC et 7 matchs nuls.

