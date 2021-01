FRANCE :: QUI ÉTAIT BERNARD MVONDO ETOGA ?

Né le 04 Mai 1983 à Yaoundé Capitale politique du Cameroun, MVONDO ETOGA Bernard Sylvain était tout sauf un garçon ordinaire.

Doué d’une très grande force physique et d’une souplesse particulière il fait très vite ses premiers pas dans le judo domaine dans lequel son papa Etoga Mvondo Martin Dieudonne est lui même entraîneur.

Il se fait très vite remarquer et dès l’âge de 14 ans seulement il fait déjà d’excellentes performances à l’internationale. Vice-Champion de la Francophonie en 1997, médaille de bronze au Commonwealth à 2002 Bernard Etoga enchaîne les podium nationaux et Internationaux avant d’atteindre enfin la crème en 2004 où il fait Champion d’Afrique, meilleur judoka Africain de l’année et se qualifie pour les jeux Olympiques d’Athènes au pays d’origine de l’olympisme la Grèce.

Bernard s’envole ensuite pour la France pour y retrouver son frère aîné Ottou Etoga Mathieu.

Il fait entre 2005 et 2012 tour à tour :

* médaillé de la coupe de France

* médaillé au championnat de France 2ème division

* médaillé au tournoi Label B FFJDA

* participation à plusieurs autres tournois ( grand slam de Paris; de Dusseldorf; de Munich et d'Osaka). Il débute parallèlement une nouvelle vie professionnelle après avoir étudié de 2011- 2013 à l'université de Perpignan

Il travaille comme Chef rayonniste dans un centre commercial à Perpignan Puis se lance dans l’immobilier où il excelle et travail comme conseillé immobilier chez Axession France puis bâti son propre empire la Etoga Legacy.

Au delà de sa carrière de Judoka Bernard a aussi côtoyé le monde du Rugby il découvre le rugby à Perpignan. notamment le de Sucy En brie, il jouait aussi tous les dimanches au football car passionné du football c’était un sportif accompli.

En 2020 il obtient un Certificat en préparation Mentale pour la performance professionnelle Bernard avait une force de caractère qui n’avait d’égal que sa détermination à exceller dans tout ce qu’il faisait: être le meilleur tout en restant le plus humain possible.

TITRE HONORIFIQUE

Tous ces titres lui ont valu ces titres honorifiques tel que : * chevalier de l'autre de la valeur et chevalier de l'ordre du mérite.

Décédé le 24 Décembre 2020 en France il laisse un enfant.