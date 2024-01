Appel À Contributions, Afrique, Indépendances : Plus De 60 Ans, Et Après ? :: Africa

Chers lecteurs et lectrices,comme vous le savez déjà, nous sommes déjà en 2024. C'est dès le 1er janvier 1960 que le vent de liberté a soufflé sur le continent avec l'indépendance de 17 pays.

Pour ne pas rester en marge de cet évènement historique diversement apprécié par les observateurs avertis de la scène politique africaine nous allons couvrir cet évènement à travers les contributions des uns et des autres le soixantenaire des indépendances des pays de l’Afrique francophone.

1960 , 17 Etats accèdent à l'indépendance

1er janvier 1960 : Cameroun

27 avril: Togo

26 juin: Madagascar

30 juin: Congo (Zaïre, République Démocratique du Congo.)

1er juillet: Somalie

1er août: Bénin

3 août: Niger

5 août: Haute-Volta (Burkina Faso)

7 août: Côte d'Ivoire

11 août: Tchad

13 août: Centrafrique (République Centrafricaine)

15 août: Congo (Brazzaville)

17 août: Gabon

20 août: Sénégal

22 août: Mali

28 novembre: Mauritanie

Selon vous, Quelle est la symbolique que revêt pour vous le soixantenaire des indépendances des pays de l'Afrique francophone? Chaque Etat a-t-il valablement rendu hommage à ses pères fondateurs ? Quels sont les défis d’aujourd’hui et de demain ? Que dire du bilan des anciennes colonies françaises, la politique africaine de la France ? Que gagne la France avec ces pays ? Ces pays africains sont-ils réellement indépendant ? Envoyez nous vos contribution par cet émail: huseumo@gmail.com et webmaster@camer.be .

La rédaction de Camer.be se chargera de les diffuser tout au long de ce mois de janvier 2024. Merci une fois de plus pour votre fidélité, bonne et heureuse année 2024 et à vos plumes.