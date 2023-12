Cameroun :: Plainte Du Médiateur Universel Contre Madame Régine Essemene, Magistrat Hors Hiérarchie :: Cameroon

Le Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI), Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR), vient d'interpeller le Président de la République au sujet de Madame Régine Essemene, Avocat Général à la Cour suprême, accusée de ndestruction, pillage en bande, vol, recel, détention sans droit ni titre des biens d’autrui, incitation à la haine tribale et à la guerre civile

L'intégralité de la lettre en dessous

Excellence Monsieur le Président de la République du Cameroun,

Au moment où vous allez vous adresser à la nation pour la 45ème fois en vue de formuler vos vœux, j’ai le privilège d’anticiper pour vous exprimer ma satisfaction ainsi que mon adhésion. Je le fais parce que je reste profondément convaincu que le message délivré en 1982 sur la place de l’hôtel de ville de Yaoundé, après votre accession à la magistrature suprême, et après votre tournée dans le pays, continue d’habiter et d’orienter de millions de nos compatriotes épris de paix et de justice.

Malheureusement, certains hauts responsables en qui vous aviez confiance, ont tout simplement trahi ces nobles idéaux, et plongé notre société dans des divisions dangereuses. Ils l’ont sans doute fait en se trompant de pays et de président, d’ambitions et de résultats éventuels, mais ils nous ont causé et continuent de nous causer un tort immense. Face à cette situation, de braves autres, décidés à préserver l’essentiel de notre unité nationale ainsi que les acquis jaloux de notre riche diversité, se sont levés et se lèvent encore chaque jour, pour leur barrer la route et maintenir l’idéal que vous incarnez depuis 1982 vivant.

C’est pourquoi je me permets de venir avec révérence auprès de votre plus haute autorité républicaine et suprême, porter plainte contre madame Régine Essemene, magistrat hors hiérarchie et Avocat général à la Cour suprême pour les griefs repris en objet. Les images annexées, présentent la réalité et l’ampleur d’un acte criminel hors de toute proportion. Des unités industrielles et agropastorales de plusieurs milliards, ont été systématiquement détruites, pillées, cassées et mises hors d’usage. Ces unités représentent les œuvres et les efforts d’une vie, celles de compatriotes qui croient en leur pays et en votre protection, et qui se sont sacrifiés pour investir, créer des emplois par milliers, apporter l’eau et l’électricité, ouvrir des routes en pleine forêt. Tout cela n’existe plus, ruiné par ce magistrat nourri de haine et de cupidité qui entretien une milice criminelle au vu et au su de toutes les autorités mystérieusement incapables d’agir.

C’est face à tout cela, au désespoir, à la peine immense et aux dégâts pour l’image de notre pays et sur la confiance des citoyennes et citoyens investisseurs, que j’ai décidé de me référer au père ultime, au sauveur. Je crois en notre pays, et me tient prêt à me sacrifier pour sa cause. Personne ne sèmera l’anarchie et le désordre sans être puni. Personne n’est au-dessus de la loi. Je m’en vais porter la nouvelle aux désespérés victimes de cette barbarie, leur dire que le président de la république, le chef suprême, va agir, pour que vive un Cameroun uni, paisible et réconcilié.

Dans l’attente, avec ma plus haute considération, mon soutien et ma profonde déférence patriotique./.