Royaume-Uni :: Premier League : Fulham Fc A Rendez-Vous Avec Arsenal Fc Pour Renouer Avec La Victoire

Ce 31 décembre 2023 qui marque la fin d’année, la PREMIER LEAGUE propose une affiche à Londres au stade CRAVEN COTTAGE qui aura tout son sens entre deux clubs qui se donneront à fond pour terminer l’année en joie. Une joie que le leader des Paris sportifs compte vous transmettre à travers Supergooal !

Dans le face-à-face FULHAM FC – ARSENAL FC saisissez cette aubaine pour commencer la semaine et l’année sous de meilleurs auspices. Un match pas comme les autres comptant pour la 20ème journée et donc le résultat profitera au vainqueur dans cette deuxième partie du championnat qui s’annonce très compliquée. Avec sa cote de 1.52 ARSENAL FC premier au classement est donné favori pour faire la différence en venant à bout de son adversaire qui ne se laissera pas faire et chercher à obtenir une victoire de plus. Les GUNNERS irréguliers sur les derniers matchs tenteront de montrer leur meilleur visage lors de cet affrontement afin de maintenant le rythme et son statut au classement car derrière la pression se fait de plus en plus forte.

Pour FULHAM FC treizième au classement avec sa cote de 5.29 qui sera à domicile il faudra s’attendre à une rude bataille même si le club n’arrive pas à enchainer les bons résultats aura à cœur de rectifier le tir à domicile en donnant tout pour réaliser un match parfait et se redonner le plein de confiance pour la suite et garder espoir pour un meilleur positionnement au classement.

Une confrontation qui sera la 30ème du genre toutes compétitions confondues avec déjà un avantage pour ARSENAL FC qui a réussi a obtenir 19 victoires contre 3 pour son adversaire FULHAM FC et 7 matchs nuls. Ce face à face devra mettre tout le monde d’accord sur les prétentions des deux clubs.

