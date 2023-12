Tenor Est Le Nouveau Visage De 1Xbet Au Cameroun :: Cameroon

La société de paris fiable 1xBet e st heureuse d'annoncer un partenariat avec le musicien camerounais populaire Thierry Mengoumou Ayia, connu sous le pseudonyme de Tenor. L'accord durera 2 ans et comprendra de nombreuses promotions conjointes qui plairont aux fans de l'artiste et aux amateurs de paris sportifs.

Thierry Mengoumou Ayia est né à Yaoundé et s'est passionné dès l'enfance pour la musique des quartiers urbains qui célèbre la liberté individuelle et l’attitude proactive. Tenor écrit ses premières chansons à l'âge de 7 ans, et en 2016, le rappeur quitte ses études pour une carrière professionnelle. Dans son travail, il utilise à la fois des motifs nationaux autochtones et des éléments musicaux d'autres cultures.

Le musicien a sorti son premier titre Camerounais à l'âge de 16 ans, et la vraie gloire est venue pour Tenor en 2016, lorsque le tube Do le Dab a retrouvé les sommets des charts camerounais et européens. Le titre est devenu très populaire grâce à la première dame du Cameroun, Chantal Biya, qui a dansé sur sa chanson et réalisé un dab historique. La vidéo est devenue virale et a apporté à Tenor une véritable reconnaissance. La même année, il est nominé aux Canal 2'Or dans les catégories “Révélation de l'année” et “Chanson populaire”.

Le rappeur ne s'arrête pas là et continue de faire plaisir à ses fans. En août 2023, il est présélectionné pour le prix du “Meilleur francophone” aux African Muzik Magazine Awards.

L'artiste espère que sa collaboration avec 1xBet lui permettra de gagner de nouveaux fans et de donner un coup de pouce à sa carrière.

"Une nouvelle étape passionnante de ma carrière se profile à l'horizon ! Avec 1xBet , nous allons faire découvrir aux Camerounais une musique de qualité, trouver de nouveaux talents et inculquer aux mélomanes l'amour du sport et d'un mode de vie sain", a déclaré Tenor.

" 1xBet est heureuse d'être impliquée dans la vie culturelle du Cameroun et est toujours prête à soutenir les stars locales qui donnent une image positive du pays. Nous voyons à quel point Tenor est connu des jeunes et nous espérons que les fans de notre marque et les followers du chanteur ont beaucoup en commun", ont déclaré les représentants de 1xBet.

Le bookmaker de confiance et la star du rap camerounais préparent déjà des promotions conjointes, qui comprendront des prix précieux et d'autres surprises. Abonne-toi aux pages Instagram et Facebook officiels de 1xBet au Cameroun et sois le premier à connaître les nouvelles !

À propos de 1xBet