Dynastie le Tigre affirme que certains promoteurs ont annulé ses spectacles à cause d'une photo avec Maurice KAMTO

Invité de l'émission Viva cité sur Sweet FM, l'artiste musicien au centre de la polémique depuis une semaine s'est exprimé au sujet des remous créés par la publication d'une photo de lui en compagnie du président national du MRC.

« J'étais à un mariage à Douala Samedi dernier. Quelques minutes avant que je ne monte sur scène j'apprends que c'est le mariage de la fille de Monsieur Albert NZONGANG. Moi je suis artiste je suis venu faire mon job. Quand je fini de faire ma prestation on me fait comprendre que le Professeur Maurice KAMTO m'appelle et vous savez c'est d'abord un papa. En dehors d'être papa c'est une tête pensante pour le Cameroun [...]

Je suis venu vers le président qui m'a encouragé et qui m'a dit qu'il aimait ma musique et j'ai profité de l'occasion pour faire une photo et j'ai publié la photo sur ma page et cette photo aujourd'hui me vaut toutes les injures du monde venant de mes frères Beti qui estiment que c'est de la trahison. [...] De samedi dernier jusqu'au 5 janvier, j'avais 14 spectacles et je me suis retrouvé en train d'être annulé dans 11 spectacles parce que j'ai fait une photo avec le Professeur KAMTO. [...]

J'ai vu un grand homme qui a lutté pour que le Cameroun ait Bakassi et qui aime ma musique. Je me demande encore pourquoi tant de haine ? [...] J'ai fait une photo avec KAMTO, je ne suis pas politicien. [...] Ils disent que je suis un traître et que j'ai trahis le peuple EKANG mais bon ça le fait marrer. J'ai reçu près de 400 messages de menace »