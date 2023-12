Cameroun :: Éric Choupo-Moting Absent De La Liste Des 27 Joueurs Pour La Can 2023 :: Cameroon

Le sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song, a levé le voile sur la liste des 27 joueurs choisis pour représenter fièrement les couleurs du pays lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2024. Une annonce qui a captivé l'attention des supporters, marquée par une notable absence : celle d'Éric Maxime Choupo-Moting.

La sélection, dévoilée ce jeudi 28 décembre, ne réserve que peu de surprises, si ce n'est l'absence remarquée de l'attaquant Éric Choupo-Moting.

Cette absence prévisible découle probablement d'un événement survenu en octobre dernier, lorsque l'attaquant du Bayern Munich n'a pas rejoint l'équipe nationale pour le match amical contre le Sénégal. En novembre, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le vice-capitaine des Lions Indomptables avait été mis de côté, une décision logique qui a conduit le sélectionneur à ne pas le convoquer pour la CAN en Côte d'Ivoire.

Cette absence de la star du Bayern Munich demeure ainsi la seule surprise dans une sélection de 27 joueurs qui compte de nombreux habitués. Parmi eux, Vincent Aboubakar, toujours aussi crucial pour les Indomptables malgré sa situation à Besiktas, et André Onana, de retour en sélection depuis octobre après une année d'absence.

Dans cette liste, Rigobert Song a pris le parti d'embarquer quatre gardiens de but, dont le talentueux Simon Ngapandouetnbu, évoluant à Marseille.

Fort d'un passé glorieux, le Cameroun nourrit le rêve de rééditer son exploit d'il y a quarante ans, lorsqu'il a remporté sa première CAN en terre ivoirienne. Cependant, pour y parvenir, les Indomptables devront d'abord sortir d'une poule C relevée, comprenant le champion en titre, le Sénégal, ainsi que la Guinée et la Gambie. Leur premier défi sera face au Syli national le 15 janvier à 17h TU.

En vue de cette compétition cruciale, Rigobert Song et son équipe prévoient une préparation minutieuse en Arabie saoudite à partir du 30 décembre. Ils y affronteront la Zambie lors d'un match de préparation le 9 janvier, avant de s'envoler vers la Côte d'Ivoire pour la CAN 2024.

Cette annonce de sélection donne le coup d'envoi d'une période cruciale pour les Lions Indomptables, à la recherche d'un nouveau triomphe continental et prêts à faire vibrer tout un pays derrière eux.