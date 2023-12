Grève Des Arbitres De Football Au Cameroun : Revendications Et Impayés Persistants :: Cameroon

Arbitres de la ligue régionale de football du Centre ont lancé une grève, prenant en otage l'entrée du CCC. Cette action spectaculaire fait suite à leur frustration grandissante concernant les retards de paiement de leurs émoluments depuis deux saisons consécutives.

Ces arbitres, qui ont officié lors des deux dernières saisons de la Coupe du Cameroun, depuis les tours préliminaires, sont confrontés à un impayé qui perdure, exacerbant leur mécontentement. Le nouvel homme fort de Tsinga, en place depuis un certain temps, n'a pas honoré le versement de leurs salaires, incitant ainsi cette protestation pour revendiquer le règlement de leurs arriérés.

Il est déplorable de constater que non seulement les arbitres de la Coupe du Cameroun n'ont pas été rémunérés pour leur travail, mais également que la majeure partie du championnat régional reste non payée, englobant 5 journées sur 14, sans compter les play-offs Down et Up.

Cette situation délicate soulève une ironie criante puisque pendant que les arbitres vivent dans la précarité financière, les employés de la Fecafoot bénéficient de salaires considérables. Il est à noter que, lors de leur prise de fonction, l'actuelle direction de la Fecafoot avait affirmé que les ressources financières devaient être allouées principalement aux joueurs et non pas à des individus occupant des postes administratifs.

La colère des arbitres de la ligue régionale de football du Centre ne fait pas exception dans le contexte actuel, puisque les ligues départementales projettent également une manifestation prochaine pour exprimer leurs propres revendications.

Cette mobilisation collective démontre un mécontentement généralisé vis-à-vis de la gestion des finances au sein de la Fecafoot, mettant en lumière les inégalités flagrantes dans le traitement des employés et des acteurs du football au Cameroun. La grève des arbitres et les prochaines actions prévues soulignent l'urgence d'une réforme financière pour garantir un traitement équitable et la reconnaissance du travail de tous ceux impliqués dans le monde du football au Cameroun.