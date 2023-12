Cameroun :: Fêtes De Fin D’année : Paul Biya Et Les 133 000 M3 De Supercarburant. :: Cameroon

Paul Biya, président de la République, est-il l’homme de l’année 2023 ? Sans doute. Le journal La Lucarne a trouvé son angle de traitement. Cependant, le cauchemar du carburant continue de hanter les usagers. La reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest reste également au menu.

La Lucarne pense qu’« Ils ont marqué l’année 2023 ». Le président Paul Biya, visionnaire, veut laisser à la postérité l’image de celui qui aura apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun. Pour ce faire, il a besoin de Camerounais épris de patriotisme et résolument engagés à l’accompagner, chacun dans son domaine, à donner corps à cette vision. En 2023, au nombre des personnages qui se sont illustrés par le souci du Cameroun, on a Paul Biya lui-même, sa tendre et humaniste épouse, Chantal Biya, et certains de ses collaborateurs, à l'instar d’Henri Eyebe Ayissi, Oswald Baboke, et Dr Blaise Moussa. De même que d’autres acteurs tels que Samuel Eto'o Fils.

Au sujet du carburant qui a mobilisé l’opinion publique il y a peu, la République Presse est plutôt optimiste et parle de sortie de crise avec le « Carburant à Gogo ». Le journal va même dans les chiffres et annonce les 133 000 m3 de supercarburant disponibles depuis le 10 décembre dernier. Sous les bons soins du Gouvernement, huit navires hyperchargés ont accosté dans les ports de Douala et Limbé, avec la cargaison permettant de sortir de cette crise. Il n’y a donc plus d’inquiétudes concernant l’approvisionnement, dont les wagons de distribution de la Scdp assurent actuellement l’effectivité, comme le rapporte Le Soir, pour qui « Le gouvernement a pris des mesures pour garantir une disponibilité régulière ». Un stock suffisant de 133 000 m3 est disponible pour assurer un approvisionnement régulier.

Une probable sortie de crise qui met en lumière « Le rôle trouble de la Scdp ». Pour Generation Libre, certains importateurs laissent entendre que le carburant super est disponible au Cameroun, après l’accostage de plusieurs navires aux ports de Douala et Limbé contenant d’importantes cargaisons du produit. D’où vient-il alors que le produit vienne toujours à manquer dans les stations-services? La Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers est pointée du doigt.

Concernant la Reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, LE QUOTIDIEN 0 CAPITAUX PUBLICS Cameroon Tribune parle de « Des partenaires sûrs ». Le lancement, le 18 décembre dernier, d’un projet financé à hauteur de 21 milliards Fcfa par la Banque islamique de Développement s’ajoute aux efforts déjà consentis par différents acteurs mobilisés pour soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre du Plan présidentiel. L’emphase est mise sur la reconstruction du tissu économique, ainsi que la reconstruction et la réhabilitation des infrastructures sociales de base.