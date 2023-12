Cameroun :: Mgr Jean Mbarga Invite Les Homosexuels À La Conversion, Chantal Biya Fête Le 400 Ème Bébé. :: Cameroon

La déclaration du pape François aura été le sujet phare ayant agrémenté les homélies, notamment au Cameroun le jour de Noel. L’archevêque métropolitain de Yaoundé a appelé à la conversion des homosexuels cependant que Chantal Biya prend une part active dans la perpétuation de la race humaine.

Pour Mgr Jean Mbarga Archevêque métropolitain de Yaoundé, reprenant la lettre de la conférence épiscopale du Cameroun qui s’est opposée à la position du Pape, « Que de bénir les couples homosexuels nous allons plutôt les inviter à la conversion ». Selon le journal Réalités Plus, paraissant à Yaoundé, Par une Déclaration signée par Mgr André Nkea Archevêque de Bamenda et président de la Conférence Episcopale Nationale du Cameroun le 21 décembre dernier, l’Eglise Catholique au Cameroun s’oppose à la bénédiction des couples homosexuels comme l’a prescrit le Pape François trois jours avant. Dans un entretien exclusif à Dimanche Midi à la Crtv, l’Archevêque métropolitain de Yaoundé Mgr Jean Mbarga est formel : Nous maintenons, notre position nous exhortons les couples homosexuels à se convertir selon les Saintes Ecritures.

Dans genèse 1 : 28, Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Cela passe aussi par Assistance médicale à la procréation aussi, « La First Lady partage sa joie avec le 400 ème bébé ». « Joie partagée avec la famille du Chracerh à l’occasion de la cérémonie de l’arbre de Noël 2023 et l’accueil du 400ème bébé par l’assistance médicale à la procréation. » Déclaration faite par Madame Chantal Biya sur son compte twitter après avoir présidé la cérémonie de l’Arbre de Noël au Chracerh, le vendredi, 23 décembre 2023 à Yaoundé. Ecrit le journal Ladies-News

Au sujet de la Coopération Minedub-Banque mondiale : « 600 millions Fcfa pour faciliter l’enrôlement à l’état civil ».

Pour le Quotidien paraissant à Yaoundé, Cette attention particulière a été portée au profit des élèves des classes de cours moyen 2 et de class 6, dont la scolarisation pouvait être compromise, les contraignant ainsi à l’abandon scolaire. La ligne de crédit y afférente, affectée par la Banque mondiale, au Programme d’Appui à la Réforme de l’Education au Cameroun (Parec), permettra l’établissement d’actes de naissance, aux élèves du sous-secteur éducation de base, et par ricochet, leur permettra de boucler la phase d’examen de fin de cycle primaire. C’est l’une des informations qui filtre des travaux de la 7ème session ordinaire du Comité de Pilotage du Parec, tenus le 22 décembre 2023 à Yaoundé.

A la Commune de Yaoundé VI, La République Presse parle du « budget de la Renaissance ». Tenue le 19 décembre dernier, la session ordinaire du conseil municipal consacré à l’examen et à l’adoption du budget de la commune d’arrondissement de Yaoundé VI pour le compte de l’exercice 2024, augure des lendemains qui chantent ici. L’enveloppe de deux milliards neufs cent soixante-seize millions six cent six mille huit cent (2 976 606 800 Fcfa à récolter, est destinée pour la poursuite et l’achèvement des chantiers prioritaires du Maire Jacques Yoki Onana, dans le cadre de l’amélioration du cadre et des conditions de vie des populations.



A la Commune de Yaoundé II, c’est plutôt « L’audace de rêver plus grand ». Le journal L’Elite informe que, Voté et adopté à la somme de Trois milliards Soixante-treize millions Sept Cent quatre-vingt-sept mille Neuf cent soixante-seize (3 073 787 976 Fcfa) ; le budget de l’exercice 2024, ici revu à la hausse par rapport à l’exercice précédent, est destiné à l’effectuation des actions de développement social, économique, via le parachèvement des chantiers et de nouveaux investissements à fort potentiel de rentabilité.