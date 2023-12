La Société 1Xbet A Remis Des Prix De Valeur À Des Joueurs Camerounais :: Cameroon

La marque de bookmakers 1xBet a remis des prix aux vainqueurs du tournoi d’e-Sport "Temps supplémentaire". La cérémonie s'est déroulée le 26 novembre à Douala et a réuni des sportifs camerounais ainsi que des représentants de la presse et de la télévision.

Dans le cadre de cette promotion, qui s'est déroulée du 13 au 25 novembre, les clients du bookmaker devaient remplir trois conditions :

Recharger le compte de jeu d'un montant égal ou supérieur à 10000 XAF; Présenter le coupon de pari à un employé de la boutique de paris 1xBet à Douala; Marquer 3 buts en jouant sur un simulateur de foot et attendre l'annonce des résultats.

Les joueurs qui ont montré leur talent de buteur du niveau de Samuel Eto`o et Roger Milla au football virtuel ont reçu des chaussures de marque, des ballons, des sacs à bandoulière, des gants de gardien de but, des casquettes et d'autres prix.



Les gagnants de la promotion ont remercié 1xBet pour l'organisation de la fête et espèrent participer à de nouveaux concours passionnants. Dans les commentaires pour la télévision, les meilleurs joueurs au football virtuel ont noté qu'ils avaient choisi un bookmaker fiable et généreux, qui apprécie ses clients et sait comment attirer l'attention des fans de sport.