Bilan Maviance Au Cameroun Et Cemac:13,8 Millions De Transactions Pour Une Valeur De 295 Milliards :: Cameroon

Au cours de l’année écoulée, Maviance Cameroun qui excelle dans la digitalisation des paiements paiement a mis les petits plats dans les grands en tissant sa toile dans le réseau de la digitalisation et le paiement en ligne. Dans un bilan qui se passe de tout commentaire.

L’année 2023 qui s’achève a vue éclore une pléthore de plateforme de paiement en ligne, avec des fortunes diverses. A Maviance, on affirme, chiffre à l’appui être parmi les meilleurs. Le staff managérial de cette Société digitale confesse « leader fintech dans la digitalisation des paiements au Cameroun et dans la zone CEMAC, a enregistré 13,8 millions de transactions pour une valeur totale de 295 milliards de FCFA entre janvier et novembre 2023. Ces chiffres représentent respectivement une augmentation de 320 % des flux transactionnels, la positionnant largement en tête des agrégateurs de paiement GIMAC ».

Cette croissance découle principalement de deux facteurs : le lancement sur le marché de sa solution digitale de paiement de masse et de SmartCash adoptée par la Société Anonyme des Boissons du Cameroun (SABC) pour la digitalisation de la collecte de ses encaissements.

La solution de paiement de masse de Maviance, utilisée aussi bien par les petites que les grandes organisations, est une plateforme digitale permettant aux entreprises de dématérialiser leurs processus de paie (salaires, primes, missions, pouvant aller jusqu'à +5000 personnes) en une seule opération et d'accéder instantanément aux rapports de transactions.

Quant à SmartCash, une solution digitale éprouvée par des organisations telles qu’ENEO (depuis 2017), elle autorise les entreprises à collecter instantanément des paiements via divers canaux de paiement en connectant notre réseau d’agents, les fournisseurs de paiement (Mobile Money), les microfinances, les banques et le GIMAC directement au système d'information de l'entreprise. Grâce à son vaste réseau de partenaires composé de plus de 150 institutions financières, Maviance leur permet d'étendre la collecte de paiements jusqu'aux zones rurales ou non desservies par les banques, remplissant ainsi sa mission d'inclusion financière.