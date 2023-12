Cameroun :: Scandale À Douala : Vol De 159 Millions Fcfa Au Restaurant Le Pékin Impliquant Un Caporal De L'armée :: Cameroon

Une affaire de vol d'une ampleur considérable secoue actuellement le restaurant Le Pékin à Bonapriso à Douala, où Fondjo Fondjo Armel, caporal de l'armée camerounaise en service à la BCS2 et détaché pour assurer la sécurité de l'établissement, aurait orchestré un vol aux côtés d'un employé du restaurant.

Selon des sources sécuritaires, le caporal Fondjo Fondjo Armel, en compagnie de l'employé Meno Fotouo Bernard, accompagnait le patron chinois du restaurant, Lin Junsu, à la banque UBA de Akwa afin de retirer la somme importante de 159 millions de Fcfa. Cependant, profitant d'un moment d'inattention de leur patron, les deux complices auraient subitement pris la fuite, emportant avec eux l'argent tant convoité.

Ce vol d'une ampleur inquiétante soulève des questions cruciales sur la sécurité et la confiance dans les milieux commerciaux de la ville. Le fait qu'un caporal de l'armée, supposément en charge de la sécurité, ait été impliqué dans ce méfait est d'autant plus préoccupant.

Les autorités compétentes ont été alertées et une enquête est actuellement en cours pour élucider les circonstances exactes de ce vol audacieux. La collaboration entre les forces de sécurité et les autorités judiciaires est mise en avant pour garantir que justice soit rendue dans cette affaire.

Le restaurateur chinois, Lin Junsu, se trouve désormais confronté à une perte financière considérable, mettant en péril la stabilité financière de son établissement.

Ce scandale retentissant souligne la nécessité impérieuse de renforcer les mesures de sécurité au sein des entreprises et commerces, ainsi que d'exercer un contrôle plus strict sur les individus chargés de la protection des lieux publics et des biens privés.

Pour l'heure, ni le caporal Fondjo Fondjo Armel ni l'employé Meno Fotouo Bernard n'ont commenté ces accusations. L'affaire reste ouverte et continue de susciter l'intérêt et l'inquiétude au sein de la communauté locale.