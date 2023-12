États-Unis :: Consulting & Training: Cybermuk Pour La Cybersécurité Des Entreprises Et Institutions :: United States

Le projet porté par l'ingénieur en cybersécurité Kevin MUKAM qui vit aux États-Unis d'Amérique, se déploie sous le visuel CyberMuk. Et œuvre dans la formation en cybersécurité et la consultation en cybersecurite pour le compte des entreprises et des institutions publiques et privées.

CONSULTING

Sur ce volet, et selon les dires de son promoteur, CyberMuk propose des solutions pour la cybersécurité aux entreprises, après diagnostic sur le réseau. " Les gens se font beaucoup arnaquer par des cybercriminels. La méfiance sur les réseaux sociaux est de mise. Nous travaillons contre le fishing ; nous aidons les entreprises et les gouvernements à mieux protéger leurs données financières . Personne ne voudra voir ses secrets financiers exposés. Il est vital de savoir efficacement protèger le mot de passe contre les attaques des cyberpirates", fait savoir Kevin MUKAM le promoteur de CyberMuk

FORMATION

CyberMuk se donne pour priorité de former des individus à la cybersécurité, en les initiant aux connaissances fondamentales du domaine ainsi qu'aux concepts y afférents. "A la fin de la formation qui peut durer jusqu'à 10 semaines, nos apprenants auront acquis des compétences leur permettant de postuler avec assurance dans n'importe quelle entreprise ou institution, et de barrer efficacement la voie aux hackers. Le certificat délivré à la fin du training, est un gage d'acquisition et de maîtrise des techniques de base en cybersécurité", explicite le promoteur. Et de préciser qu'aucun niveau scolaire ou académique n'est requis, l'essentiel étant de savoir manipuler un ordinateur.

La prochaine session de formation qu'offre CyberMuk en cybersécurité débutera le 22 janvier 2024.

A PROPOS DE KEVIN MUKAM

- Ingénieur en Cybersecurité ;

- ⁠Réside aux États Unis

- ⁠A fondé l'entreprise CyberMuk en 2022 aux États-Unis ;

- ⁠Une entreprise spécialisée dans la cybersécurité et a pour but de former des individus et de faire du Consulting pour les entreprises, toujours dans la cybérsecurité ;

- ⁠Prévoit d'ouvrir une branche au Cameroun au courant de l'année 2024.

A PROPOS DE CYBERMUK

- ⁠CyberMuk propose des services de consultation en cybersécurité pour d'autres entreprises et formation des individus pour le marché de l'emploi en cybersécurité.

- ⁠Pour l’instant, l’entreprise forme des individus en Amérique du Nord et en Europe, mais elle prévoit arriver sur le marché africain en début 2024 (mars-avril).

- ⁠En 2023, CyberMuk formé des élèves aux États -Unis, Canada et France, qui ont pu intégrer des grandes entreprises telles que Walmart, Accenture ou encore travailler pour le gouvernement américain, avec des salaires importants

- ⁠Aucune expérience technique n'est requise pour rejoindre le programme de formation.

- ⁠À la fin de la formation, les étudiants bénéficient de la création d'un CV professionnel, de la création d'un profil LinkedIn, de plusieurs préparations d'entretiens d'emploi et d'une assistance pour la recherche d'emploi.

- ⁠En mars 2023, CyberMuk a été agréé par la compagnie CompTIA en tant que partenaire de formation autorisé pour passer l'examen de certification CompTIA Security+.

- ⁠En octobre 2023, CyberMuk a réalisé une consultation en cybersécurité pour Google afin de tester un des produits que Google compte bientôt lancer sur le marché.