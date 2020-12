Où va l’argent de certaines femmes en Afrique ? :: AFRICA

Elles sont devenues nombreuses, les femmes africaines qui ne passent un moment de leur existence sans faire un tour chez un marabout. Elles sont issues de toutes les catégories des classes sociales : Ministres, Députés, haut cadres, ménagères etc.…Chacune d’elle y trouve son compte selon leurs dires. Mais que cherchent t-elles chez les charlatans et les marabouts ?

Les multiples maux qui minent la société africaine actuelle ont donné naissance à une kyrielle de superstitions qui se traduisent dans la société par la recherche du bien être. Certains y croient. D’autres hésitent mais y vont quand même

Les Camerounaises, Gabonaises, Maliennes, Ivoiriennes, Béninoises etc.. sont nombreuses à vivre douloureusement ces conflits psychologiques. Presque toutes passent par-là, un jour ou l'autre. A des degrés divers Elles sont sous l’emprise de superstitions. Le ou la ministre va chez le charlatan du coin pour conserver son poste. Le Député avant d’aller aux élections rend une visite de courtoisie chez le charlatan le plus adulé.

La gent féminine est aujourd'hui et toujours prêtes à payer le prix fort pour sonder l'avenir. Ce que demain leur réserve, combien d’enfant elle aura, si son époux est fidèle etc.…. Ainsi une grosse partie de leur économie atterrit dans la poche des charlatans.

Pourquoi tant de femmes aiment consulter un marabout ? Elvis Etoundi, sociologue, assistant à l’université de Yaoundé, donne son explication par rapport à ce sujet. Il estime que la superstition a pris de l’ampleur dans nos société suite à la dégradation de nos valeurs sociales et le degré avancé de la pauvreté.

Une étude récente réalisée dans le cadre des travaux de fins d’études à l’Ecole Normale Supérieure des Instituteurs de Yaoundé, les femmes dépensent leur argent dans l'occultisme pour êtres rassurés sur leur vie. Les femmes sont assaillies par le doute, elles vivent de préjugés. Ainsi pour pimenter un peu leur vécu, elles accordent du crédit aux prédications. Elles veulent êtres considérés à hauteur de leur rôle social, de pivot de la famille. Elles désirent traduire cette position privilégiée en influence sur la conduite des affaires du foyer. Au final, cette crédulité coûtera d'énormes dépenses.

Ce constat est confirmé par la plupart de nos interlocutrices que nous avons rencontrées dans plusieurs pays africains. K.A selon ses dires, a eu une liaison amoureuse avec un homme d’affaire du Gabon vivant à Bruxelles. Il y a de cela quelques mois qu’elle a effectué des visites chez les marabouts du coin dans le but de tout faire pour épouser ce denier. Au finish elle se dit heureuse aujourd'hui. Elle est convaincue que grâce à la compétence de ses marabouts elle a finalement eu la chance d’épouser cet homme d’affaire. Pourtant, elle a dû dépenser plus d’un million de francs CFA pour cette aventure.. Pour elle, c’est le résultat qui compte" déclare-t-elle. Elles sont nombreuses en Afrique à vouloir coller leur destin aux exploits des marabouts

Contrairement à K. Michou, elle a été prise au piège sans s'en rendre compte. Elle a dû verser près de sept cent mille francs CFA chez un marabout qui lui avait promis « d’aveugler » les autorités de l’ambassade de France au Cameroun afin qu’elle puisse avoir un visa d’entrée en France. A ce jour, elle n’a jamais reçu le fameux sésame ( Visa). Au bilan, 5 cachets de refus dans son passeport. En dehors des 700 000 frs CFA, Michou a vendu tous ses bijoux et tous ses objets de valeur au profit du pseudo faiseur de destin.

Pour avoir de quoi manger, certaines personnes se sont transformées en marabout dans les grands carrefours de plusieurs cités africaines. Ils accostent tous ceux qui sont de passage et surtout les femmes. Et comme si cela ne suffisait pas, ce sont toujours les femmes qui tombent dans leurs pièges Mais comment faire prendre conscience à nos sœurs que les marabouts et les féticheurs sont des arnaqueurs ?

Au finish, où va l’argent de certaines femmes en Afrique ? Telle est la question de la semaine. Vous aussi, vous pouvez nous envoyer des sujets à débattre. Merci d’avance pour votre disponibilité. Bon dimanche, bon débat et à dimanche