Marafa Hamidou Yaya adresse ses meilleurs voeux aux camerounais

Mes chères et chers compatriotes,

L’année 2020 s’achève. Elle aura été placée sous le signe de la pandémie de COVID-19. Si celle-ci a varié en sévérité selon les régions, l’Afrique étant heureusement moins affectée que d’autres, elle a touché tous les pays du globe, sans distinction d’origine, de religion ou d’appartenance communautaire.

Mes vœux pour 2021 sont simples.

A ceux qui auront l’occasion de passer cette période de fin d’année avec leur famille et leurs amis, je souhaite de chérir ces moments de bonheur et de proximité et d’en connaître beaucoup d’autres tout au long de l’année nouvelle. Je vous invite seulement à vous protéger et à protéger les autres contre une recrudescence de l’épidémie pendant les célébrations.

A nos frères et à nos sœurs chrétiens, je souhaite que la paix et l’espérance qui sont le sens de la fête de Noël vous accompagnent chaque jour.

Enfin à, nous tous, au Cameroun tout entier, je souhaite de prendre à cœur cette vérité si précieuse: nous vivons un destin commun comme citoyens et citoyennes du même pays, et que ce qui frappe notre voisin affecte chacun de nous.

Oui, je nous souhaite que l’année 2021 qui vient soit, enfin, celle où nous tournerons le dos aux divisions de tout ordre, à la méfiance, et retrouverons le chemin de l’unité.

Bonnes fêtes et bonne année 2021,



My dear countrywomen and countrymen,

The year 2020 is ending, a year lived in the shadow of the COVID-19 pandemic. The pandemic has varied in intensity, with some regions, including thankfully Africa, being less severely afflicted than others, but it hasn’t spared any one country, or any one religion, group or community.

My wishes for 2021 are simple.

For those who will spend it with friends and family, may the festive season be filled with moments of happiness and closeness, and may you know many more all through the year to come. Please only make sure to guard yourself and others against an intensification of the pandemic.

For our Christian brothers and sisters, may the peace and hopefulness that are the very meaning of Christmas accompany you every day.

Finally, may all of us Cameroonians take to heart this precious truth: as citizens of the same country, we are all embarked on a shared destiny, and when our neighbor is stricken, it is all who suffer.

Yes, truly, may the year 2021 be when we turn our back on division and mistrust and when we find again the path to unity.

Accept my very best wishes for the new year,