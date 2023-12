Monde Entier :: Liverpool Fc - Arsenal Fc : La Bataille Des Leaders En Premier League :: World

Il y aura de la pression, de la rivalité, de fortes émotions et surtout du spectacle ce 23 décembre à ANFIELD stade mythique des REDS de LIVERPOOL FC. Un match pas comme les autres en PREMIER LEAGUE comptant pour la 18ème journée et dont le résultat aura une incidence au classement des deux clubs. Le leader des Paris sportifs sera de la partie pour donner le sourire à tous à travers Supergooal !

Dans le face à face LIVERPOOL FC – ARSENAL FC saisissez cette aubaine pour terminer le week-end en toute quiétude. Un match qui tiendra toutes ses promesses opposant deux clubs qui sont en forme et prétendants au titre. Avec sa cote de 2.25 et jouant devant son public, LIVERPOOL FC deuxième au classement avec un point de retard est donné favori de ce duel et compte le démontrer sur le terrain en faisant la différence afin d’obtenir une précieuse victoire qui le propulsera en tête du classement. Les coéquipiers de MOHAMED SALAH qui sont en très grande forme devront encore montrer un autre visage pour rivaliser d’adresse avec son adversaire du jour soutenu par un public de grand jour.

Pour ARSENAL FC premier au classement avec sa cote 2.94 ne compte pas se laisser faire aussi facilement mais donnera tout comme à son habitude pour aller chercher un bon résultat sur le terrain de son vis-à-vis et pourquoi ne pas réaliser un exploit en ramener un précieux résultat qui le maintiendra à une bonne distance de ce dernier au classement. Les coéquipiers de BUKAYO SAKA ont les moyens pour faire face à leur adversaire du jour pour ne pas se faire encore prendre le leadership du championnat.

Ce sera d’ailleurs le 40ème match entre les deux formations avec un net avantage pour les REDS de LIVERPOOL FC qui totalisent douze victoires contre dix victoires pour les GUNNERS d’ARSENAL FC et dix-sept matchs nuls.

