Dans une situation alarmante, plusieurs familles ont lancé un appel pressant à l'intervention du Président de la République du Cameroun pour obtenir la libération de leurs enfants, retenus contre leur gré depuis plus de 11 à 18 mois. Cette détention, orchestrée par la gendarmerie de Malabo, est pour certaines familles directement liée à une demande du vice-président de la République de Guinée équatoriale, sans motif clair et sans accès à une assistance juridique.

Parmi les personnes retenues de manière arbitraire figurent Fongou Hembe Cletus, Marie Modjo Lugarde, employés de l'entreprise Horizon Services SL, ainsi que Buba Dibbo, chauffeur. Le calvaire a commencé pour Fongou Hembe Cletus le 1er février 2023, lorsqu'il a été pris en otage par la gendarmerie de Malabo, sur ordre du vice-président de la République de Guinée équatoriale.

Les motifs de cette rétention sont flous, mais incluent la fermeture du bureau de l'entreprise, la confiscation des véhicules de ladite entreprise, la saisie de toutes les copies originales des contrats avec l'État de la République de Guinée équatoriale et des entreprises privées, ainsi que des passeports des deux employés de l'entreprise. Le Directeur de la gendarmerie a justifié cette séquestration par l’occupation d'un immeuble loué depuis 2014, appartenant à l'ex-président de la Cour suprême, Juan Carlos Ondo Angue, réfugié politique depuis 2018.

L'entreprise Horizon Services est accusée d'entretenir des relations avec un "ennemi de la nation" en raison du paiement du loyer de l'immeuble susmentionné, effectué directement à l'épouse du propriétaire par le PDG de Horizon Services, Monsieur Kamwa Bomie Gabriel, depuis la France. Cette information est corroborée par un courrier du minerex.

Les familles concernées ont multiplié les démarches auprès des autorités en place et de l'ambassade du Cameroun à Malabo pour obtenir la libération de leurs proches, mais sans succès. Face à cette impasse, elles lancent un appel urgent à l'intervention du Président de la République du Cameroun, Monsieur Paul Biya, afin qu'il exige la libération immédiate et inconditionnelle de leurs compatriotes détenus dans des conditions préoccupantes depuis plusieurs mois.

Cette situation, mêlant des intérêts politiques et commerciaux, soulève de vives inquiétudes quant au respect des droits humains et de la justice. Les familles concernées espèrent que cet appel à l'aide présidentielle permettra de mettre fin à cette détention arbitraire et de rétablir la liberté de leurs proches, privés de leur liberté sans motif valable ni procédure légale appropriée.