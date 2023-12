Excellence Scolaire:13 Enseignants Et Élèves Primés Par L’union Camerounaise De Brasseries :: Cameroon

C’était au cours de la cérémonie de remise des lauréats organisée le 16 décembre dernier à Yaoundé

25 ans que ça dure : la campagne « quality back to school » de l'Union Camerounaise de brasseries(UCB) à travers la fondation FUA TOULA KADJI DEFOSSO qui pour la clôture de la 10ème édition a tenu une cérémonie de remise de récompense des élèves et enseignants méritants pour le compte de l’année scolaire 2022-2023 sous le thème « bâtissons les héros de demain ».

Organisée en partenariat avec le ministère des enseignements secondaires(MINESEC), la dite cérémonie visait à primer les 6 majors des spécialités scientifiques des baccalauréats et GCE advanced level à raison de 3 lauréats dans chaque sous-système. C’est ainsi que les majors 2022-2023 des baccalauréats C, D et E ainsi que des GCE « biology », « mathematics » et « science computer » ont reçu chacun un ordinateur portable dernier cri et la somme de 500 000 FCFA des mains des différents responsables de UCB et du MINESEC. Ces derniers recevront également une bourse pour des études dans leurs spécialités respectives.

A noter également que miss mathématiques (l’élève ayant eu la note la plus élevée au baccalauréat) a également reçu la somme de 250 000 FCFA et un ordinateur portable.

Les enseignants n’étaient pas en reste et ont reçu eux aussi des ordinateurs portables derniers cris et la somme de 100 000 FCFA chacun. Le but était ici de récompenser les enseignants faisant leur devoir même dans les zones à risques. C’est ainsi que 3 enseignants de l’extrême nord, 2 au nord-ouest et au sud-ouest soit 7 au total furent honorés. Des gestes accompagnés de la reconnaissance de la fondation KADJI et de sa présidente Madame Lucie SANGA : « mesdames et messieurs les enseignants nous vous rendons hommage et vous remercions pour votre travail » a-t-elle déclaré dans son allocution.

Des mots qui ont touché les enseignants lauréats qui par leur représentante madame ENOW Dorothy a rassuré « nous promettons de ne jamais relâcher nos efforts dans nos lieux de service respectifs ». Dans la même logique, madame le ministre des enseignements secondaires par la voie de son représentant a tenu également a remercié la fondation KADJI DEFOSSO pour son travail : « je remercie la fondation KADJI DEFOSSO(…) l’action portée par la fondation crée l’émulation chez les élèves et valorise le travail des enseignants. Ce qui améliore la qualité de notre enseignement » expliquait M.MAHAMAT, conseiller technique numéro 1 au MINESEC

Dans le même temps, UCB a récompensé la fidélité de 5 de ses clients en leur offrant des terrains de 250mètres carrés chacun histoire de finir l’année en beauté.