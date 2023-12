Cameroun :: Barricades Et Check Point: Le Médiateur Universel Félicite Le Ministre Georges Elanga Oba :: Cameroon

FELICITATIONS MAIS IL EN FAUT PLUS IL FAUT METTRE FIN AUX FERMETURES ARBITRAIRES DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET SOCIALES SOUS LE PRETEXTE FALLACIEUX DE JOUR DE PROPRETE

Monsieur le Ministre,

Je vous interpelle très personnellement par votre nom, afin que tous et chacun sachent à qui on parle, à qui on s’adresse, sur qui on doit compter dans ce cas. En effet nombre de nos compatriotes ne savent toujours pas qu’il existe un ministère entièrement dédiée à la décentralisation, pour matérialiser et concrétiser l’ouverture vers la responsabilisation accrue des collectivités territoriales. Pourtant c’est la voie royale vers un processus fédéral lent mais certain. Nous arriverons à bon port tôt ou tard, et peut-être même à très brève échéance.

Monsieur le Ministre,

Je tiens à vous féliciter pour votre récente sortie rappelant à l’ordre les magistrats municipaux à propos des barricades et des check points munies de herses qui ne servent qu’à détrousser les populations, alimenter la corruption et susciter des violences puis la révolte. C’est une forme de guerre avec des milices privées.

Monsieur le Ministre, prenez donc toutes vos responsabilités et mettez fin aux histoires insensées de « journées de propreté » qui tuent l’économie à grande échelle. Il y a urgence d’en finir avec cette terrible inconscience qui n’a que trop durer et nous enfonce dans la barbarie. Comment peut-on alors qu’on doit travailler plus, favoriser le commerce et les échanges, encourager la présence au front du rendement, fermer les activités et décréter la paresse ? IL EST TEMPS D’AGIR CONTRE LA MENTALITE DE FAINEANTS ET DE PARESSEUX QUI NE CONNAISSENT PAS LA VALEUR DU TRAVAIL ET QUI CROIENT QUE L’ARGENT SE RAMASSE EN RESTANT DANS UN FAUTEUIL AVEC UNE TASSE DE THE. Faites quelque chose pour entrer dans l’histoire, pour que l’on se souvienne de vous.

Dans l’attente, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute et fraternelle considération./.