Un premier atelier y relatif, s'est tenu à Yaoundé, les 14 et 15 décembre 2020. Organisé par le ministère camerounais de l'Enseignement supérieur ( Minesup), ce dernier a cependant, été financé par l'Agence universitaire de la francophonie ( Auf), Afrique centrale et Grands Lacs.

L'Auf accompagne le gouvernement camerounais, dans sa volonté de mise en place d'un cadre réglementaire de Valorisation des Acquis de l'Experience ( VAE). Toute chose qui explique le premier atelier parmi les six au programme, tenu à l'Ecole nationale supérieure polytechnique de l'université de Yaoundé 1, la semaine dernière. " Il s'agit pour l'Auf de mobiliser les experts internationaux, pour accompagner le Minesup dans les ateliers qui seront organisés à cette occasion. L'Auf s'attelera aussi au renforcement des capacités en formations professionnalisantes et continues des étudiants, afin de faciliter leur employabilité", a déclaré le directeur régional adjoint de l'Auf, Donald Boulemou.

L'atelier des 14 et 15 décembre 2020, était présidé par le secrétaire général du Minesup, Wilfried Gabsa Nyomgbet. Ce dernier a salué l'initiative de l'Auf qui selon lui, accompagne le Cameroun dans les objectifs de transformation de l'enseignement supérieur. " La Valorisation des Acquis de l'e'Expérience qui est une voie d'obtention d'obtention des diplômes prenant en compte les compétences professionnelles acquises à travers les activités salariées, non salariées et bénévoles en rapport direct avec le contenu du titre du diplôme, apparaît comme un catalyseur dans ce qu'elle permet d'apporter une solution à l'épineux problème d'adéquation entre la formation et l'emploi", a fait savoir le Prof. Wilfried Gabsa Nyomgbet.

Le séminaire sur la VAE de Yaoundé, a connu une cinquantaine de participants : des organisations patronales et syndicales, des établissements de l'enseignement supérieur, des organismes de coopération, des partenaires au développement.

Le Minesup a prévu six séminaires au total, en vue de produire un cadre réglementaire pour la Valorisation des Acquis de l'Experience, et tous, sont financés par l'Agence universitaire de la Francophonie, Afrique centrale et Grands Lacs, notamment dans la mobilisation des experts internationaux.