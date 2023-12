Cameroun :: Robert Kona Et Cabral Libii Doivent S’oublier Pour Que Le Pcrn Reste Inoubliable :: Cameroon

Le Congres du Parti Camerounais Pour la Réconciliation Nationale aura-t-elle lieu à Kribi ? Les querelles de leadership entre le fondateur du parti Robert Kona et le président National Cabril Libii sont encore plus ardents. Avec pour conséquence immédiate l’acte d’interdiction du congrés par le sous-préfet de l’arrondissement de Kribi.

Et pourtant, le parti a pris de l’ampleur dans le landerneau politique du Cameroun. Avec ses Députés au parlement et ses conseillers municipaux, le PCRN reste un interlocuteur dans le débat politique et les décisions au sein des 2 chambres de la représentation nationale. La témérité politique de son president-Deputé Cabral Libii Li Ngue Ngue fait rêver plus d’un jeune. Jusque-là, tout allait bien lorsque subitement, une querelle de clocher est intervenue entre le fondateur et le président National, alimentée sans doute par quelque malveillants tapis dans l’ombre et qui ne veulent que la chute d’un projet citoyen. Depuis lors, ca va dans tous les sens entre le sous-préfet qui interdit la tenue de la rencontre du parti et les militants qui crient à un abus d’autorité et tiennent à organiser leur rencontre contre vent et marées, Du coup Kribi reste sous haute tension.

En attendant, la presse s’invite dans le débat. Avec notamment le quotidien le Messager qui a couvert la conférence de presse de celui que les militants du Pcrn APPELLENT AFFECTUEUSEMENT Papa Kona. Avec pour titre « Ce que Robert Kona reproche à Cabral Libii ». Réuni le temps d’un point de presse hier jeudi 14 décembre à Yaoundé, le père fondateur du Parti national pour la réconciliation et des membres proches ont livré à l’opinion publique, une déclaration spéciale à la suite des propos jugés belliqueux de l’actuel président national. En substance, on peut lire « A propos du congrès de confirmation de l’imposture qui devait se tenir en décembre à Kribi, il parle de résistance, invoquant un droit bafoué par des interdictions qu’il qualifie de fantaisiste (…) nous entendons le son des tambours de la résistance, non pas de ceux qui appellent à soutenir un congrès illégitime, mais ceux qui nous rassemblent pour une cause plus noble : la restauration de l’ordre légal au sein de notre parti » Et pourtant, une rencontre a eu lieu entre le président et le fondateur pour dit on laver le linge sale en famille.

Le communiqué accuse Cabral Libii de vouloir « présenté ses excuses au papa et a voulu le convaincre d’organiser le congrès de Kribi afin de se légitimer à la tête du parti » On le voit bien, rien n’est encore réglé dans le sens de la réconciliation entre les deux parties et la tenue du congres s’amenuise.

Toutes choses qui font dire à l’Info à Chaud que « Cabral Libii ne sera plus investi par le Pcrn ». Les pères fondateurs du Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale (PCRN), le patriarche Robert Kona et M. Romain Gouame, étaient face aux médias jeudi 14 décembre 2023, à Yaoundé. Le choix du candidat du parti à l’élection présidentielle de 2025 et l’organisation imminente d’un congrès extraordinaire dans le septentrion meublaient la rencontre.



En attendant, Sécurité dans la Région du Nord-Ouest interesse le journal Le Soir avec « Les assurances du Minat ». Porteur d’un message d’encouragement du chef de l’Etat Paul Biya, le ministre de l’Administration Territoriale, Paul Atanga Nji, a présidé mercredi dernier, dans la salle de conférence des services du Gouverneur de la Région du Nord-Ouest, à Bamenda, une réunion d’évaluation de la situation sociopolitique et économique, dans un contexte marqué par les attaques récurrentes.

La Voix du Consommateur quand à lui tire la sonnette d’alarme sur la « Prolifération inquiétante des salles et kiosques ». A quand la mise en place de la structure chargée de la régulation des jeux prévue dans la Loi de 2015 fixant le régime des jeux de divertissement, d’argent et de hasard ? Ce secteur des jeux est gangrené par de nombreux maux, dont le choix de la clandestinité de plusieurs opérateurs, les comportements addictifs de nombreux joueurs, la localisation inappropriée des kiosques à paris sportifs qui sont à proximité des écoles ou le non-respect de l’interdiction des jeux aux mineurs …

Cependant que la Prévention routière pour des « Fêtes sans accident » a retenue l’attention de Cameroon Tribune. Une campagne spéciale de renforcement des mesures de sécurité routières a été lancée hier sur l’axe Yaoundé-Douala, initiée par le ministre des Transports, Jean Ernest Masséna Ngalle Bibehe, elle vise à réduire au minimum les accidents de la route sur l’ensemble du territoire nationale en cette période sensible de fêtes de fin d’année.