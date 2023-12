Cameroun :: Il Aurait Eu 90 Ans Ce 12 Décembre 2023. :: Cameroon

Manu DIBANGO de regretté mémoire,précurseur de la « World Music », est née le 12 décembre 1933 à Douala au Cameroun. Il meurt le 24 mars 2020, à Paris.



Re Parcourons en un clic son riche parcours artistique .



Il est initié très tôt à la musique par sa mère qui s’occupe de la chorale d’un temple protestant. C’est en France, au printemps 1949, qu’il apprend à jouer de la mandoline, du piano et du saxophone. C’est également à cette époque qu’il découvre le jazz et fait ses premières armes dans les cabarets en France puis à Bruxelles.

Au début des années 60, il ouvre son propre club de jazz en Afrique. En 1969, il sort son premier album aux sons très jazzy : « Saxy Party ». En 1973, c’est la déferlante « Soul Makossa ». Ce morceau aux accents très africains était, à l’origine, la face B de l’hymne de la 8ème coupe d’Afrique des Nations. Il devient en quelques mois un succès planétaire. La carrière de Manu DIBANGO est alors lancée.

De concerts en enregistrements d’albums, Manu DIBANGO s’enrichit à chacun de ses voyages et à chacune de ses rencontres musicales. Il n’hésite pas à mélanger jazz, musiques africaines ou jamaïcaines au Gospel et au Rythm’n’Blues. C’est la réussite de cette alchimie qui signe son succès.

Fidèle à lui-même, le jazzman se lance à 71 ans dans une nouvelle aventure musicale. Il crée sa propre formation « Le Maraboutik Big Band ». Cet ensemble - composé de 13 musiciens dont une belle section de cuivres - l’accompagne pour une série de concerts.

Novembre 2006 marque la sortie du DVD exceptionnel “Manu DIBANGO et le Soul Makossa Gang“. Ce DVD comporte un concert Live de plus de 90 minutes et des moments rares d'intimité avec l'artiste, en coulisses, seul, avec ses musiciens ou avec ses amis.

En 2007, Manu revient à ses premières amours, le jazz, en publiant un album hommage au “cousin Sidney Bechet“ : un véritable anti-dépresseur inoculé par des musiciens de haut niveau... Et le 14 juillet 2010, Manu DIBANGO est fait chevalier de la Légion d'honneur.

son large sourire, ne lui a jamais quitté en ce jour mémorable, anniversaire ,l'artiste pluridisciplinaire Jean Marie AHANDA Résident aux Etats -Unis, actuellement en séjour au Cameroun a tenue à lui rendre hommage

à travers cette toile qui siégera désormais au musée national du Cameroun.