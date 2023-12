Cameroun :: La Restauration De La Vérité Historique Et Réappropriation De Notre Identité Culturelle :: Cameroon

La restauration de la vérité historique et réappropriation de notre identité culturelle : chemin de bataille des Panafricans Awards 2023.

C'est dans la continuité du combat pour la réappropriation de l'identité Africaine et ses racines que mène depuis belle lurette le président fondateur de l'association African Revival Paul ELLA que les fils et filles d'Afrique d'ici et d'ailleurs jaloux et revendiquant leurs droits, idéologies dans tout le sens du terme que se tiendra une troisième fois consécutive cette édition des Panafricans Awards , événement devenue incontournable qui célèbre l'Afrique et ses patrimoines , un rendez -vous de fin d'année où ces derniers s'assoient et discutent sur une même table pour dire il est temps que nous prenons les choses en main.



Quelques articulations des Panafricans Awards 2023.

Du 13 au 15 décembre dès 10h à l'hôtel la Falaise Yaoundé une série de conférences se tiendront , 3 à 4 par jour , avec des panelistes de haut volt.

Des foires expositions ventes des produits 100% Africains viendront se greffer à cette édition, dont la remise des awards dans plusieurs catégories viendra clôturer cette 3ieme édition au soir du 16 décembre prochain à l'hôtel la Falaise Yaoundé.



Quelques figures emblématiques de cette édition.

BAGO BALTAZAR , ANTILLAIS,

MWAZULU DIYABANZA DU CONGO,

BANDA KANE DU CAMEROUN ET BIEN D'AUTRES FIGURES EMBLÉMATIQUES DU PANAFRICANISME DANS LE MONDE .

Précisons que cette édition se tient sous le thème :«la renaissance africaine comme gage de rétablissement de l'ordre humain».D'une seule voix , autour d'une table ce 11 décembre au Felicia hôtel de Yaoundé lors de la conférence de presse de présentation de cette édition, Paul ELLA président fondateur du mouvement African Revival,initiateur de ses awards d'un ton ferme «nous pensons qu'il est grand temps que l'Africain retourne à ses racines, nous devons avoir nos modèles à nous , arrêtons de nous lire dans les regards des autres, je préfère avoir des héros comme BANDA KANE, que des modèles préfabriqués» déclare t-il.

Notons tout de même parmi les thèmes au menu de cette édition nous avons deux sous thèmes important à savoir : «la problématique monétaires et restauration économique de l'Afrique face aux changements du monde»; «Afrique , terre originelle de toutes les civilisations : d'où ,est partie la chute et comment se restaurer?» À partir de ce dernier sous thème ,il est urgent que le Cameroun et le reste de l'Afrique qui tardent encore à suivre l'exemple du Burkina Faso, du Mali de se réveiller de ce sommeil coloniale dogmatique et prendre les choses en main sans contre partie, si nous ne voulons pas voir l'Afrique sombré davantage.