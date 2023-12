Cameroun :: Convention Du Mrc: Plus De 10 000 Délégués Présents Ce Jour Au Palais Des Congrès De Yaoundé (Texte Et Vidéo) :: Cameroon

Plus de 10 000 délégués sont présents ce samedi 9 au Palais des Congrès de Yaoundé pour ce rendez-vous qui va permettre au parti, de renouveler ses instances, et aussi de reflechir sur son avenir et des échéances électorales futures au Cameroun.

« En raison de la clôture de la session parlementaire programmée au palais des congrès de Yaoundé ce samedi 09 décembre 2023, le début des travaux de la troisième convention du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun initialement prévu à 10h a été décalé à 19h. L’accueil des militantes et militants commencera à 17h30. La journée du dimanche reste sans changement » peut-on lire dans le communiqué publié ce mercredi 6 décembre 2023 par le président de la commission d’organisation de la prochaine convention du Mrc (Mouvement pour la Renaissance du Cameroun).

La convention qui vient de démarrer 21h 15 mn, est l’occasion pour les délégués locaux et de la diaspora de participer à la révision des textes du parti. Plus de 8 500 délégués venus de tout le pays ainsi que 1500 de la diaspora vont refléchir sur le npouveau statut du MRC. Un nouveau souffle pourra aussi être injecté au sein des organes dirigeants et annexes de la formation politique. Pour cela, les délégués procèderont à l’élection du nouveau président national du parti.

Sur la liste des candidatures validées par la commission électorale, l’unique candidat à la tête du parti pour l’instant est le Pr. Maurice Kamto, candidat à sa propre succession. Certains militants en prison sont candidats pour conserver leurs postes. C’est le cas de Alain Fogue Tedom, candidat à sa propre succession au poste de trésorier national. Le congrès constitue aussi un cadre permettant d’échanger davantage sur la situation des militants incarcérés dans le cadre des marches du 22 septembre 2020.

La soirée de samedi sera consacrée à la lecture des rapports sur les activités antérieures du parti, l’élection et l’installation des bureaux du directoire, des femmes et des jeunes du MRC.

Le dimanche est réservé à la projection des films documentaires sur la vie du parti ainsi qu’à la communion avec les invités, dont les responsables d’autres formations politiques