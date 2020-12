Ils sont nombreux, des Camerounais issus de la diaspora, dissimulés dans plusieurs villes européennes, africaines, américaines, canadiennes, etc., réunis au sein d’une projet et qui se sont donné pour principal objectif de "rassembler les membres des diasporas camerounaises pour des actions communes de solidarité pour l’avènement, la promotion et l’instauration de la démocratie et le respect des libertés publiques et individuelles au Cameroun par des moyens légaux et pacifiques."

La diaspora camerounaise voudrait également par cette initiative "aider matériellement et apporter une assistance à tout Camerounais arrêté, emprisonné ou torturé pour avoir manifesté pacifiquement pour l’avènement de la démocratie, le respect des libertés individuelles et la fin de la guerre dans les régions anglophones du Cameroun".

Lancé officiellement le 13 décembre dernier, ce projet a déjà reçu 5 016 $ et ne compte pas s'arrêter là.

Selon ces Camerounais de la diaspora réunis dans le projet Cameroon We Can, tous peuvent contribuer dans ce fonds de solidarité en se connectant sur la plate-forme https://cameroonwecan.org .

Il suffit simplement de se connecter sur cette page, cliquer sur l'onglet " Faites un don maintenant". Vous êtes libres de choisir votre montant à donner. Une fois que c'est fait, vous remplirez le formulaire relatif à votre identité et des informations complémentaires. Le don validé, vous recevrez une preuve par voie de mail que vous aviez préalablement renseigné.

Outre le volet politique de cette initiative, ces Camerounais souhaitent également s'investir dans l'éducation, la santé, l’hydraulique villageoise etc. en faveur des Camerounais de l'arrière pays.

Les relais au Cameroun se chargeront d'exécuter les différents projets au regard des cahiers de charges reçus et rendront compte à la fin de chaque mission.

La plate-forme Cameroon We Can est joignable au mail suivant: contact@cameroonwecan.org

Et sur facebook Cameroon We Can Officiel