Des jeunes passionnés de fabrication numérique, ont prouvé l'étendue de leur intelligence, au terme de la première édition de " Ongola Science Hack Day ", tenue du 11 au 13 décembre 2020. C'était au flablab de l'Agence universitaire de la francophonie ( Auf), Afrique Centrale et Grands Lacs, sis au quartier Ngoa - Ekelle à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

"Science Hack Day est un évènement international de deux jours au cours duquel des passionnés de science et de technologie se réunissent pour prototyper des solutions à une variété de défis", fait savoir Mohamed Bassirou le directeur d'Ongola Flablab. Et de d'ajouter qu' "il s'agit pour les jeunes, d'être spontanés, et d'improviser des projets dont le prototype final devrait sortir dans les 48 heures.

" Ongola Science Hack Day " a pris fin samedi soir, avec la consécration des neuf projets de fabrication numérique exécutés par les diffentes équipes. Elles ont toutes, reçu des prix, dont l'argent en espèces, et trois des projets bénéficieront de l'incubation de l'Auf.

L'équipe menée par Tabue Kamga Alphonse, étudiant en Doctorat à l'Ecole nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, a particulièrement été la cible de la presse. Ladite équipe a conçu un distributeur automatique de produits cosmétiques.

" Nous procédons à la réalisation d'un distributeur automatique pour les produits cosmétiques. Le but de ce projet est de réduire de façon considérable, les déchets plastiques. Ce projet de distributeur automatique, sera placé dans des endroits à forte concentration humaine comme les supermarchés, où les usagers qui ont besoin de produits cosmétiques, pourront directement le faire au distributeur, et rentrer en possession de ceux-ci. Le paiement pourrait se faire par pièces d'argent, ou à l'aide d'une carte bancaire. L'idée de la carte bancaire est celle que nous avons retenu pour le moment.

Lorsque le client passe la carte bancaire au niveau du distributeur, le produit et la quantité sont traités par le microcontrôleur, et la somme calculée s'affiche, ainsi que les produits désirés. Cela est immédiatement déduit sur sa carte bancaire, et les produits, reçus dans un contenant. Chaque distributeur automatique pourrait avoir plusieurs produits, mais cela que nous avons conçu, en comporte trois", nous fera savoir Alphonse Tabue Kamga.