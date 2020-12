L'Europa League en a fini avec sa phase de groupe. Une nouvelle fois, les joueurs africains en ont profité pour briller.

La palme revient certainement à Arsenal. Le club londonien alignait une équipe remaniée sur la pelouse des Irlandais de Dundalk. Pas de Pierre-Emerick Aubameyang dans le onze mais Eddie Nketiah a bien secondé le buteur gabonais.

L'Anglo-ghanéen a ouvert le score avant que l'Egyptien Mohamed Elneny ne double la mise avant même la demi-heure de jeu.

Le phénomène Folarin Balogun a ensuite ébloui la seconde période de son talent. Né de parents nigérians aux Etats-Unis, l'actuel international anglais U20 a d'abord offert le but du 3-1 à Joe Willock avant de profiter d'une offrande de l'Ivoirien Nicolas Pépé pour inscrire un deuxième but dans cette Europa League.

Match fou dans le groupe A où les Young Boys de Berne ont validé leur qualification pour les seizièmes de finale au bout du suspense. Les triple champions de Suisse le doivent au buteur camerounais Jean-Pierre Nsamé. Le meilleur scoreur de Super League a inscrit son quatrième but de la compétition sur penalty à la 93e, avant de se faire expulser à la 95e et d'assister depuis les vestiaires au but de l'inespérée qualification (2-1, 90+6).

Dans le même groupe, le CSKA Sofia se retrouve éliminé malgré son beau succès sur une Roma démobilisée (3-1). Mention spéciale à Ali Sowe. L'international gambien signe un doublé et se rappelle au bon souvenir de l'Italie où il a passé 6 saisons.

Côté Giallorossi, le Guinéen Amadou Diawara était titulaire au milieu tandis que l'Ivoirien Mory Bamba, 18 ans, faisait ses grands débuts en équipe première au poste de latéral gauche.

Déjà éliminé avec le Standard de Liège, le Burkinabè Abdoul Tapsoba, 19 ans, inscrit tout de même un deuxième but en trois matches de compétition continentale. Arrivé l'été dernier de l'ASEC Abdidjan, il a cette fois profité d'une passe décisive de l'international camerounais Collins Fai.