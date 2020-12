LES TRAVAUX DE BITUMAGE DE L'AXE YAOUNDÉ-DOUALA ESSUYENT UN RETARD CONSIDÉRABLE. MALGRÉ LE NON RESPECT DE LA DATE DE LIVRAISON QUI ÉTAIT PRÉVUE EN 2018, LA DEUXIÈME PHASE DU CHEF-D'ŒUVRE PEINE À DÉCLENCHER.

Les travaux de goudronnage de l'axe Yaoundé-Douala broient du noir depuis plusieurs mois. Pourtant, l'ouvrage octroyé à la société internationale Chinoise CHINA HIGWAY ENGINEERING COMPAGNY ( CHEC) pour la réalisation de la prémiere phase était censé être achevé en 2018 soit quatre ans après la pose de la première pierre.

Malgré deux années supplémentaires, l'infrastructure continue d'essuyer un retard cuisant. L'homéopathie de la partie camerounaise, la non libération des habitations sur les kilomètres à construire et la lenteur du processus d'indimnisations des populations sont entre autres les factures qui favorisent cette avancée à pas d'escargots de ces travaux. Bien plus, l'entreprise adjudicataire en charge de la réalisation de l'ouvrage pointe également un doigt accusateur sur le gouvernement s'agissant des lourdeurs observées dans le cadre du décaissement des tranches allouées pour le projet.

La première phase estimée à 60 kilomètres qui s'étale de Yaoundé à bikodi, a été achevée en 6 ans. Initialement estimée à 338, 7 milliards de francs CFA, cette première étape a été arrondie à 423,5 milliards de francs CFA soit une augmentation d'à-peu-prés 71 milliards.

Dans un rapport économique adressé au Cameroun en 2018, la banque mondiale avait attiré l'attention du gouvernement camerounais sur le caractère pharaonique du coût du bitumage du kilomètre qui, d'apres elle, devrait coûté environ 6.5 milliards de francs CFA contrairement au 7 milliards de francs CFA arrêtés par la compagnie chinoise.

Selon un communiqué récent du ministre des travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, la 2 ème phase de l'autoroute estimée à 136 kilomètres qui s'étale de Bikodi à Douala, est estimée à 812,8 milliards de francs CFA. Globalement le projet de l'axe Yaoundé-Douala coûte à l'État à peu près 1235 milliards de francs CFA.

Dans une autre correspondance datée du 05 octobre 2020, LE MINTP avait présélectionné trois compagnies étrangères pour la finition de cette deuxième partie. Il s'agit entre autres de SOGEA SATOM-VINCI, RAZEL, FAYAL.

Il est sans doute capital de souligner que ce projet routier financé à 85% par la CHINA EXIMBANG, est le fruit de la coopération camerouno-chinoise.