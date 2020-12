L'on s'achemine certainement vers un score de 100% dans le département du Ndé, région de l'Ouest, en faveur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ( Rdpc), à l'issue des toutes premières élections régionales tenues le dimanche 06 décembre 2020 au Cameroun.

Pour ceux qui ne se soucient jamais du fond des choses, mais s'arrêtent seulement à la forme, il ne s'agira que d'un plébiscite, une victoire donnée sur un tapis rouge ou sur un plateau d'argent, à cause de l'absence de toute concurrence ou opposition face au Rdpc, dans le département du Ndé. Ce serait oublier que dans certains départements, des partis politiques, ont perdu le scrutin, là où même, ils ont pourtant la majorité des conseillers municipaux. C'est le cas du Parti camerounais pour la réconciliation nationale ( Pcrn ) de Cabral Libii, dans le Nyong et Kellé.

De ce qui précède, il s'agit donc pour nous, de mettre en relief, l'implication de Célestine Ketcha Courtès, responsable de haut niveau dans le Rdpc, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, et personnalité ressource du département du Ndé. Le Rdpc va certainement l'emporter à 100% dans quelques jours. Mais ne pas mentionner le travail diligent et munitieux de Célestine Ketcha Courtès la Reine-mère des cours royales des chefferies traditionnelles du Ndé, serait faire preuve de mauvaise foi, ou de déni sadique. Célestine Ketcha Courtès a effectivement travaillé dur; elle a travaillé nuit et jour, pour rassembler, unir les cœurs épars de certains chefs traditionnels, les ramenant à une meilleure compréhension de la politique de paix, d'apaisement et d'unité du patron du Rdpc et chef de l'État, Paul Biya.

La Reine-mère Célestine Ketcha Courtès a pansé et guéri les cœurs blessés des uns et des autres. Elle a appliqué sa potion de paix dont elle a le secret, dans les âmes frustrées de plusieurs conseillers municipaux qui à défaut de pouvoir choisir pour un autre parti politique lors des élections régionales du dimanche 06 décembre dernier, auraient pu ne pas voter, histoire d'exprimer leurs frustrations individuelles et collectives. Mais, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, a tenu. Dans la douceur, le respect et l'habileté, elle a ramené les cœurs à de meilleurs sentiments. Toute chose qui explique la mobilisation massive du corps électoral ( chefs traditionnels et conseillers municipaux) du département du Ndé, dimanche dernier, pour le lieu du vote, au lycée technique de Bangangté. Empruntés physiquement et démunis, certains chefs traditionnels ont parcouru plus de 30 kilomètres à partir de leurs villages, pour rallier le centre-ville de Bangangté, au bureau de vote du lycée technique. Cette mobilisation sans réserve, cet engagement sans faille des chefs traditionnels et des conseillers municipaux pour Paul Biya, n'a été possible que grâce à la crédibilité et à la légitimité de Célestine Ketcha Courtès, auprès des populations du Ndé.

Les chefs traditionnels du département, ainsi que les conseillers municipaux des quatre communes du Ndé, ont sans l'ombre d'un doute, voté pour les listes du collège des chefs traditionnels conduites par Nji Monluh Seidou Pokam, chef supérieur Bangangté, et Vincent Tchoua Kemajou de Bazou. Nul doute qu'avec le travail diligent de la Reine-mère, Célestine Ketcha Courtès, ils représenteront le Ndé au conseil régional de l'Ouest.

Pour ceux qui ne s'arrêteront qu'à la victoire du Rdpc dans le Ndé, la considérant comme une chose acquise d'avance, il serait bon de leur dire que s'ils n'ont pas tort, ils n'ont, non plus raison, car, sans l'implication de Célestine Ketcha Courtès, le score ne serait pas aussi beau et sublime qu'il le sera dans quelques jours, parce que passer est toujours bien, mais réussir avec brio, est encore mieux.