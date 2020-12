Jean Calvin Mebenga a été appréhendé par les éléments de la légion de gendarmerie du centre le 4 décembre dernier

Alors que ce dernier était en fuite depuis que des plaintes pour escroquerie avaient été déposées contre lui par de nombreux souscripteurs, Jean Calvin Mebenga savait que sa fin est proche et qu’il finirait sa course derrière les barreaux.

C'est ainsi que ce dernier a durant ces derniers jours été Traqué comme un bandit de grand chemin au motif que l’activité qu’il a lancé récemment n’était ni plus ni moins qu’un autre moyen pour arnaquer les pauvres camerounais.

Il n'aura pas eu les jambes longues puisque depuis la mi-journée de ce 04 decembre ,le promoteur de Mekit Invest séjourne dans les locaux de la légion de gendarmerie du Centre.

La nouvelle a été rendue publique par nos confrères de cameroon-info.net à qui des sources sécuritaires rapportent que le mis en cause est en exploitation après une plainte déposée par les épargnants de son entreprise pour escroquerie. Une autre plainte a par ailleurs été récemment déposée contre lui au Tribunal criminel spécial (Tcs).

Suffisant pour lui mettre le grappin dessus aux fins d’en savoir davantage sur ce nouveau business pour les oisifs qui rappelle curieusement une certaine Mission d’intégration et de développement pour l’Afrique (Mida), spécialisée dans l’escroquerie et qui reposait sur un système de vente pyramidale : les retours sur investissement étant payés par les fonds fournis par de nouveaux clients. Le directeur général de Mekit Invest, une entreprise de placement de fonds, de trading des crypto-valeurs, est soupçonné d’avoir arnaqué ses clients. L’affaire éclate le 11 septembre 2020, lorsque excédés d’attendre le paiement hebdomadaire de leurs acomptes, des souscripteurs envahissent la direction de l’entreprise à Yaoundé pour réclamer leurs remboursements.

1900 souscripteurs

En vain. Dans la foulée, le gouverneur du Centre, Naseri Paul Bea est saisi de l’affaire et suspend les activités de l’entreprise le 15 octobre 2020, faute d’agrément de la Commission de surveillance des marchés financiers (Cosumaf), le gendarme financier en zone Cemac. L’autorité administrative somme par ailleurs le patron de Mekit Invest de rembourser les fonds des souscripteurs estimés, selon l’Etat, à 1900 pour un peu plus de 1,5 milliard de Fcfa collectés. Malgré les remboursements entrepris par l’entreprise, plusieurs épargnants restent sans sous. Car, des sources indiquent que les responsables de Mekit Invest auraient détourné plus de 700 millions de Fcfa.