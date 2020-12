Le tout nouveau single intitulé "Mangten Baabirawo" de la virtouse du Gospel Made In Cameroon CAPELLIA est disponible.

Cette chanson exprime la reconnaissance de l'artiste à Dieu pour amour indescriptible. Elle fond de reconnaissance et de louange pour le Père createur pour les merveilles dans sa vie.



Mangten Baabirawo qui signifie "Louons le Père" est disponible sur

YouTube via ce lien en dessous:

Une nouvelle sortie de CAPELLIA, qui au fil de ses sorties se demarque comme une valeur sûre du Gospel et qui est résolument engagée à briller par sa foi et sa crainte de l'éternel.

A PROPOS DE CAPELLIA :

Capellia, née Botny-Capel Anne-Eunice est une artiste musicienne, chanteuse de Gospel agée de 29 ans. Elle est auteur-compositeur et évolue dans le registre Gospel.

La vision de l’artiste chantre c’est d’abord de rendre une adoration de qualité en esprit et en vérité au Tout puissant, selon qu’il est écrit: «…je n offrirai point à l’Eternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » (2 Sam. 24. 24) et « Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité » (Jean, 4. 24). Par ailleurs, elle désire promouvoir l’évangile au travers de la musique de sorte que toutes les générations puissent revenir à Dieu, et lui rendre grâce pour le salut qu’il y a en Christ dans des rythmes où ils se retrouvent.

Ainsi, Capellia compose des chansons dans des rythmes camerounais et étrangers.

Après avoir longtemps travaillé en autodidacte et dans quelques chorale et groupes, Capellia fait son entrée officielle dans le monde de la musique en 2017. En prélude à la sortie de son premier album, elle met à la disposition du public, le single «Sans toi je ne suis rien», un chant au rythme slow classique, qui a tendrement bercé les mélomanes depuis le 24 Mars 2017. Ce titre lui permet de remporter le Diamant Gospel Awards la même année pour la catégorie « Vocal Diamant féminin».

En Février 2019, Capellia fait découvrir le single « A cut you cafe », dont le clip est disponible le 31 mai 2020 sur YouTube.

https://www.facebook.com/Capelliamusic/

https://www.facebook.com/Capelliamusic/