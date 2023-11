Un Leader Séparatiste Revendique L’attaque De Bamenyam À L’ouest Cameroun :: Cameroon

Capo Daniels résident à l'étranger déclare que c’est un signal donné au gouvernement de Yaoundé qui fait croire que la situation revient à la normale dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Dans une vidéo de six minutes publiée sur Facebook et largement partagée, Capo Daniels déclare que les combattants séparatistes ont profité de la situation précaire dans la région du NOSO en raison de l’échec du gouvernement et ont mené une opération réussie contre la présence militaire locale.

Il considère cette attaque comme un message au gouvernement de Yaoundé- Cameroun. Il fait savoir que les choses ne sont pas des revenus à la normale malgré les affirmations officielles. « Le président du Cameroun devrait comprendre que s’il a été imprudent de déclencher cette guerre, il lui faudra du courage et de l’amour pour l’humanité pour se décider à apporter des modalités concrètes pouvant conduire à des négociations substantielles pour mettre fin à cette guerre. Il n’y aura pas de victoire militaire pour le Cameroun et les citoyens camerounais continueront à payer le prix de cette guerre imprudente », a-t-il déclaré.

Plus loin dans la même vidéo, le leader séparatiste soutient qu’il « n’y aura pas de victoire militaire pour le Cameroun et les Camerounais continueront à payer le prix de cette guerre imprudente »

Neuf personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées au marché de Bamenyam dans le département des Bamboutos région de l’Ouest le mardi 21 novembre 2023. Des hommes armés débarqués en moto ont aussi incendié des boutiques, emporté des motos et kidnappé d’autres personnes. Ces actes qualifiés de terroristes par le gouvernement de la République et les autorités traditionnelles locales sont revendiqués par Capo Daniels, leader séparatiste.