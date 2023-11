Cameroun :: 9 Morts Dans Une Attaque Entre L’ouest Et Le Nord-Ouest. Le Gouvernement Lance La Chasse :: Cameroon

Les velléités séparatistes des régions du Nord-ouest et du Sud-ouest du Cameroun ont encore fait des victimes. Le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement y est revenu, dans un communiqué.

Le bilan macabre de cette attaque est décliné dans la sortie du membre du gouvernement « Une fois de plus, notre cher groupement a été très tôt ce matin, frappé par un acte terroriste lâche, inhumain, barbare, alors notre vaillante population travailleuse était sortie chercher son pain quotidien. Le premier bilan fait mention de : 9 morts dont 6 Bamenyam, 2 ressortissants du groupement Bamendjida dans l’arrondissement de Mbouda et 1 du village Baligansing dans le Nord-Ouest ; plusieurs hommes, femmes, enfants kidnappés ; plusieurs blessés. Sur le plan matériel : 3 maisons brûlées dont 7 boutiques commerciales ; un véhicule de type Cargo et plusieurs motos incendiés ; des motos emportées » Il vient rajouter à un bilan très lourds enregistré depuis le début des hostilités en 2016.

Cameroon Tribune, le quotidien public est revenu sur cette Tuerie de Bamenyam pour annoncer la « Chasse aux terroristes ». Dans un communiqué signé hier par le ministre de la Communication, le gouvernement transmet les condoléances du président de la République aux familles des victimes et indique que les recherches se poursuivent activement pour retrouver les auteurs de cette attaque qui a fait neuf morts mardi parmi la population civile, afin qu’ils répondent de leurs actes devant la Justice.

Et pourtant, tout est possible dans la résolution de cette crise qui a assez duré, « Nous pensons que si l’on décide d’un commun accord de mettre fin à cette crise sécuritaire dans le Noso au-delà du dialogue par des théâtres des opérations militaires cette nébuleuse ne peut dépasser le gouvernement Camerounais. C’est un problème de volonté politique » Selon le président du Nmp, André Banda Kani. A l’évidence, les enjeux semblent être ailleurs « Les Ambazoniens sont plutôt à Yaoundé, tapis, dans les cercles du pouvoir. Des gens pour des calculs politiques en cette fin de règne du pouvoir actuel, »

Sur le théâtre des mouvements enseignants On a Trop Supporté et /On a Trop Attendu, « Le Minfi annonce le paiement de 96 milliards Fcfa aux enseignants en 2024 » Annonce le journal Defis Actuels. De fait, Le Ministre des Finances Louis Paul Motaze a fait cette révélation le 20 novembre dernier face aux députés. Au tire des innovations de la loi de finances 2024, il a également annoncé un recensement exhaustif des biens de l’Etat.

Dans la Loi de Finances 2024 en construction à l’Assemblée Nationale, le quotidien Mutations parle de « La cagnotte d’OTS ». 96 milliards Fcfa dédiés à l’apurement de la dette des enseignants dans le budget de l’Etat, selon le ministre des Finances. Louis Paul Motaze déclare par ailleurs que le gouvernement a fait tout ce que le chef de l’Etat a demandé sur ce dossier.

Le journal L’Elite quant à lui s’intéresse à la Reconfiguration du système d’alimentation en eau potable de Yaoundé et ses environs et parle de « L’avenant de l’efficacité ». Sur Très Haute Instruction du Président de la République et Chef de l’Etat, Paul Biya, prescrivant la signature des contrats de marchés avec les entreprises sélectionnées dans le cadre de l’exécution des travaux du Projet de reconfiguration du système d’alimentation en eau potable à Yaoundé et ses environs, la Camwater et le Groupement Putman-Phoenix Environnement ont procédé à la signature de l’Avenant N°1 au Contrat Commercial, le lundi, 20 novembre 2023 à Yaoundé…