Monde Entier :: Explorez Les Différentes Versions De La Roulette En Ligne — Européenne, Américaine, Française, Etc :: World

Comparaison des Variantes de Roulette en Ligne

Un tapis avec des numéros et des mises, une roue qui tourne, une bille qui danse dessus avant de s'arrêter. De prime abord, il semble que le jeu de la roulette en ligne reste inchangé, cependant, ce n'est en réalité pas le cas.

Sur avis Grandz casino comme sur les meilleurs sites de jeux en ligne que vous trouverez sur, il existe de nombreux types de roulette en ligne, mais aujourd'hui nous allons vous parler des plus importants et des plus populaires dans le monde.

Ainsi, même si vous décidez de jouer à la roulette en ligne, vous aurez déjà une compréhension de base des règles et des principales différences, et vous pourrez déterminer quel type de roulette vous préférez.

La roulette en ligne française : la plus populaire

« Les jeux sont faits, rien ne va plus ». Levez la main si vous n'associez pas instinctivement le jeu de la roulette à cette formule très célèbre, prononcée à chaque tour de roue par le croupier de chaque casino. Il s'agit en fait de la roulette dite française, probablement la plus connue et la plus répandue de toutes. Examinons ses principales caractéristiques.

La table de roulette française présente les chiffres de 0 à 36 et toute la terminologie est évidemment écrite dans la langue du pays.

De même, les numéros 1 à 18 sont identifiés comme « Manque » et les numéros 19 à 36 comme « Passe ». En ce qui concerne la disposition de la table, les mises extérieures simples (rouge et noir, pair et impair, 1-18 et 19-36) sont séparées par la table des nombres.

Les caractéristiques qui nous intéressent le plus, cependant, sont celles du jeu, puisque certaines règles de la roulette française sont absolument particulières à cette version et ne sont pas présentes dans d'autres. Les plus célèbres et les plus importantes sont les règles de « La Partage » et « en prison », qui interviennent toutes deux lorsque le zéro apparaît sur la roue. À la roulette française qui applique la règle du partage, lorsqu'un simple pari extérieur (rouge ou noir, pair ou impair, etc.) est placé et que le zéro apparaît, 50 % du pari est automatiquement rendu au joueur, tandis que les 50 % restants sont encaissés par la banque.

La règle « en prison » est une variante intéressante de cette règle. Dans ce cas, les mises extérieures simples sont « emprisonnées » (d'où le nom de la règle) et libérées au tour suivant. Les jetons sont donc effectivement gelés et remis en jeu au tour suivant, ce qui donne aux joueurs davantage de chances de remporter leur mise, jusqu'à un maximum de trois tours.

Dans les deux cas, le pourcentage d'avantage de la maison, qui est de 2,7 % à la roulette à zéro unique, est réduit de moitié à 1,35 %, même s'il ne s'agit que de simples mises extérieures. Il s'agit donc d'une condition nettement améliorée pour le joueur, même si ces deux règles ne sont pas faciles à trouver sur le marché de la roulette en ligne et en direct.

Un classique de la roulette française est également ce que l'on appelle les « annonces », c'est-à-dire une série de paris basés sur le placement des numéros par zone (« zéros et un », « orphelins », « série 5/8 »). Ce type de jeu, basé sur la fréquence de sortie des numéros dans les différents secteurs de la roue, est très apprécié des joueurs qui l'utilisent souvent dans leurs stratégies pour gagner à la Roulette.

En définitive, l'apprentissage de la roulette française est un peu plus complexe que les autres variantes, en raison de certaines particularités dans les règles que les autres versions n'ont pas. L'avantage est cependant qu'une fois cette version maîtrisée, le jeu de la roulette n'aura plus de secrets pour vous.

Roulette en ligne américaine : pourquoi un double zéro et ce qui change

Presque aussi célèbre, parmi les joueurs et dans la perception générale, est la roulette dite américaine. Sa principale particularité est la fameuse trente-huitième case qui sort du tapis : le deuxième zéro (00). Ce zéro a également un fond vert et est placé diamétralement opposé au zéro unique de la roue.

À ce propos, il convient d'ouvrir une petite parenthèse, relative à une curiosité intéressante. La présence du double zéro n'est pas une invention de la roulette américaine, mais au contraire, c'est la seule qui soit restée exactement comme dans la version originale, répandue en France au 18ᵉ siècle ! Il y avait, en effet, les deux zéros et aussi une disposition très précise des numéros, conçue pour que les numéros consécutifs soient exactement du côté opposé et de couleur opposée.

Plus tard, il a été décidé de supprimer le double zéro, ce qui a également entraîné une disposition différente des numéros sur la roue afin d'éviter un double rouge consécutif. Ainsi, la roulette américaine est la seule à conserver les caractéristiques originales du jeu au moment de son invention.

Ce qui vient d'être dit est une clarification historique, mais les conditions pour le joueur sont économiquement pires. En effet, la présence du double zéro implique un doublement substantiel de l'avantage de la maison, qui passe de 2,7 % à 5,26 %.

Bien que mathématiquement moins pratique, la roulette américaine est néanmoins appréciée et jouée par les passionnés, qui ont vu l'éventail des jeux de roulette possibles s'élargir grâce à l'introduction de ces jeux sur la scène des casinos en ligne.

Une autre différence notable entre la roulette américaine et la roulette française (et en cascade toutes les autres) est l'absence des « publicités » susmentionnées. Celles-ci étant en fait liées à la disposition des numéros sur la roue, ce type de pari n'existe pas dans le cas d'une disposition différente.

Roulette en ligne européenne (ou anglaise), le bon compromis

Dans la meilleure tradition du Vieux Continent, la roulette européenne (également appelée anglaise) doit être considérée comme un compromis équilibré entre la roulette française et la roulette américaine. De cette dernière, elle reprend la structure de la roue, avec un seul zéro et la disposition des chiffres, exactement comme dans la roue transalpine.

De la roulette américaine, en revanche, elle reprend la disposition des mises à la table. À cet égard, il est curieux de noter un détail qui explique que derrière la différence de disposition des tables entre la roulette européenne/américaine et la roulette française, il y a aussi des aspects pratiques : à la table française. On trouve généralement trois croupiers qui gèrent le jeu, alors qu'aux autres tables de roulette, il n'y a qu'un seul croupier qui supervise les opérations.

C'est pourquoi la disposition de la version européenne est beaucoup plus « compacte », les mises extérieures simples étant toutes situées d'un seul côté.

Bien entendu, la langue change également et la roulette européenne/anglaise adopte la langue de Sa Majesté la Reine. Comme indiqué précédemment, le nombre de cases (37), l'absence de double zéro et la disposition des numéros sur la roue sont exactement identiques à ceux de la roulette française.

Par conséquent, les types de paris latéraux possibles sont également similaires, y compris les annonces de combinaisons classiques telles que les « orphelins », les « zéros et voisins », etc. L'une des exceptions les plus importantes est toutefois la règle de la prison.

À la roulette européenne ou anglaise, elle n'existe pas, mais elle reste un petit avantage pour les joueurs qui placent de simples mises extérieures (pair/impair, rouge/noir, etc.) : en cas de zéro, en effet, dans ce type de roulette, 50 % de la mise est automatiquement rendue au joueur, réduisant ainsi de moitié l'avantage de la maison à 1,35 % pour ces seuls cas de figure.

Toutefois, à cet égard, la variante européenne a des applications différentes selon l'endroit où le jeu est proposé. En résumé, on peut dire que la version européenne n'a définitivement qu'un seul zéro et la langue anglaise dans la terminologie de la table.

Les différences en bref

En parlant de résumé, après avoir décrit chaque version en détail, nous vous laissons avec un schéma résumant les principales différences entre les différents types de roulette. Il reste cependant de bon ton de vérifier les règles de la maison chaque fois que vous vous approchez d'un des types de roulette susmentionnés, que ce soit en direct ou en ligne.