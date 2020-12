Le Dr Moise Yomgui Massock est décédé dans la nuit du 1er décembre 2020 à son domicile à Douala des suites de maladies.

À première vue ce nom pourrait sembler ordinaire. Mais il n’en n’est rien car derrière cette appellation se cache un illustre personnage, et tout une histoire qui pourrait remplir des pages.

En effet, le Dr MOÏSE YONGUI MASSOCK est le tout premier pédiatre camerounais, mieux le tout premier médecin spécialiste des soins aux enfants que le Cameroun a connu.

88 années étoffées d’un parcours riche sur le plan professionnel. Un parcours professionnel qui prend corps après l’obtention de son diplômé à la Faculté de Médecine de Lyon en 1955. Un diplôme qui lui permettra d’exercer en tant que médecin généraliste en France jusqu'en Juin 1962.Amoureux de la pédiatrie, il décide la même année de suspendre temporairement sa fonction de médecin généraliste pour entreprendre une spécialisation pédiatrique d’une durée de 04 ans. Devenu pédiatre il décide de retourner au Cameroun où il fait carrière à l'hôpital Laquintinie de Douala de 1966 à 1977.

Dans la foulée il mettra sur pieds le service pédiatrie dont il sera le chef. 11 ans plus tard, l’ancien animateur à la Croix-Rouge et secourisme du littoral, prendra une retraite méritée en et créera sa propre structure hospitalière privée, la polyclinique Joseph Sack à Douala.

Sur le Plan religieux, cet homme aura été un inconditionnel de l'Église Presbytérienne du Cameroun depuis sa tendre enfance. Au demeurant, le décès de Dr Yongui-Massock Moïse consacre indéfectiblement son entrée dans le Panthéon de l’histoire comme étant le précurseur de la santé de l'enfant au Cameroun.