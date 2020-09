La télévision d'Etat Ortm annonce que c'est un ancien ministre des Affaires étrangères que les autorités de la transition ont choisi pour diriger le prochain gouvernement malien.

Le décret a été signé par le président de la transition Bah N'daw.

Ainsi donc, après la prestation de serment vendredi du président et du vice-président, dimanche c'est au tour du chef du gouvernement d'être nommé.

Selon l'Ortm, c'est Moctar Ouane qui a été retenu pour diriger le gouvernement de transition qui sera formé dans les prochains jours.

Titulaire d'une Licence de Droit public, suivie d'une Maîtrise en Relations internationales & Administration publique acquise à l'Université de Dakar en 1982, M. Moctar Ouane poursuivra ses études 10 ans plus tard à l'Ecole Nationale d'Administration ( ENA) de Paris.



De 1995 à 2002, il est nommé Ambassadeur et Représentant permanent de la Mission permanente du Mali auprès des Nations Unies - New York.



En 2004, il est appelé à assumer les fonctions de Ministre des Affaires Étrangères durant 7 année entre deux mandats du président ATT.

Précédemment conseiller diplomatique de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ( UEMOA ) de 2014 à 2016, à ce jour, à 64 ans, M. Moctar Ouane, est depuis délégué général à la Paix et à la sécurité auprès de l'UEMOA.



Le nouveau Premier ministre est un technocrate hors pair de la diplomatie et des relations internationales notamment pour les questions paix et de sécurité.