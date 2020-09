DEUX INTERVENTIONS DANS LA REVUE QUESTION(S) DE MANAGEMENT, PARIS-FRANCE

Les Éditions Management et Société (EMS) viennent de diffuser le numéro 29 de la Revue Question(s) De Management (QDM), portant sur le thème "Changement de crise et raison d'être".

Produit d'éminents chercheurs, enseignants et/ou praticiens aux disciplines divergentes et aux finalités convergentes, il a été finalisé dans le contexte inédit du temps du déconfinement et du temps de la relance, avec l’assouplissement du protocole de déconfinement et des règles applicables.

Les lecteurs y trouveront matière à alimenter leurs recherches, leurs réflexions et leur action post-crise.

Du laboratoire CEREME du Département de Recherche de l' École Supérieure de Commerce et de Gestion de Yaoundé, sont sorties deux contributions s'inscrivant dans le fil des changements organisationnels.

L’une, celle du Pr Bertin Léopold KOUAYEP sur la Responsabilité Sociétale et Sanitaire des entreprises en période COVID19 en Afrique ; et l’autre, celle de Dr Elias Perrier NGUEULIEU sur les Modèles managériaux pédagogiques et digitaux induits par la crise de la COVID-19 dans les universités camerounaises.

Restez sur l’actualité continuelle de la recherche à l’ESCGY. Bientôt, le rendu de l’Employabilité et de la Digitalisation.

ESCGY, « Apprendre en pratiquant aujourd'hui et demain »