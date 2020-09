CAMEROUN :: Rencontre de Maurice Kamto et Djeukam Tchameni: La lettre du secrétariat administratif Europe du MDI :: CAMEROON

Le secrétariat administratif Europe du MDI (Mouvement pour la Démocratie et l'Interdépendance) tient à féliciter Monsieur Dominique Djeukam Tchameni, président national du MDI pour l'acte de présence effectué hier (mercredi 9 septembre 2020) au siège du MRC, suite à une invitation du Professeur Maurice Kamto, le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun.

Le ton est ainsi donné pour la mutualisation de toutes les forces politiques et sociales du Cameroun et de la Diaspora afin d'obtenir la Paix dans le NOSO et un code électoral consensuel et ce par tous les moyens légitimes et pacifiques.

Cet exploit désarticule les forces opposées au changement démocratique au Cameroun qui, misant sur la division de l'opposition camerounaise, veulent sous-estimer toute tentative de mutualisation des forces du changement autour d'une cause commune.

Le secrétariat administratif Europe du MDI adresse ses plus chaleureuses félicitations, ses remerciements et sa profonde gratitude au président Djeukam Tchameni pour cette disposition du MDI à travailler avec toutes les organisations patriotiques pour constituer un Front commun autour de nos exigences consensuelles

Nous ne pouvons qu'encourager cet acte historique et politique. D'où la nécessité de peaufiner les stratégies d'orientation et du renforcement de la cohésion des différentes forces du changement au Cameroun.

Nous devons convenir qu'il devient urgent de mutualiser nos forces afin de trouver des réponses adéquates aux maux qui minent notre pays et qu'il est temps d’œuvrer pour un avenir meilleur au peuple camerounais.

Ce qui nous rassemble - l'amour du Cameroun et la volonté de le faire avancer- , est beaucoup plus fort que ce qui nous divise.

Bruxelles le 10 septembre 2020,

Pour le Secrétariat Administratif MDI Europe

Marcel Tchangue