CAMEROUN :: Shanda Tonme: «le MPDR prendra part aux prochaines élections des Conseils régionaux» :: CAMEROON

Le MPDR (Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Reconciliation, ndlr) a organisé ce mardi 1er septembre 2020 à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, un point de presse au cours duquel, le premier responsable du parti, Shanda Tonme a donné sa position par rapport à plusieurs sujets d'actualité.

La synthèse

Chers Amis des médias,

Chers compatriotes,

Très chers frères et sœurs en qui je veux voir des soldats pour la défense pour la patrie,

Chers patriotes de la paix, du développement et de l’avancement de notre beau pays,

Chers Médiateurs et chères Médiatrices,

Le Cameroun nous appartient, à nous, à nous tous et son destin nous appartient

Le Cameroun c’est nous, nous tous et personne d’autre,

Le Cameroun c’est nous et nous tous sur un même pied d’égalité, sans distinction de religion, d’ethnie, de fortune, de condition physique, de pouvoirs, de prérogatives ou de privilèges

Conviés ce jour à notre traditionnel point de presse, exercice et rituel à la fois pour connaître notre lecture de l’actualité et fixer nos appréhensions, assurances, ambitions et projets pour les lendemains, c’est à quelques annonces fortes que vous allez être soumis. En effet comme un ciel qui prends des couleurs chaque jour, la scène politique, sociale et économique de notre pays connaît une espèce de tourbillonnements. Mais au fond, il n’y a pas lieu d’en tenir qui que ce soit rigueur, ni d’y voir de quelconques bouleversements ou événements insaisissables.

En effet nous vous l’avions dit, souligné, répété et martelé à maintes reprises. C’est-à-dire que sous des apparences de distractions institutionnelles ou de mauvaise organisation, le Cameroun est et demeure un pays très structuré au plan politique, institutionnel et règlementaire. Le genre d’imprévision qui surgit comme des césariennes involontaires qui surprennent la mère enceinte et son médecin obstétricien ne sont pas dans l’ordre des prospectives camerounaises.

1 – Les Elections Régionales

Le MPDR est clair et ne se départira pas de la sagesse, celle d’une organisation politique qui concoure à l’expression du suffrage universel, même entachée de quelques défaillances, manquements, imperfections et approximations. Il en va de l’élection des Conseils régionaux, comme de l’élection présidentielle, de l’élection législative et de l’élection municipale. Nous sommes un parti politique responsable, crée pour être présent, actif, coopératif et productif partout où des voix des citoyennes et des citoyens, leurs choix et leurs multiples attentes sont appelés à se manifester par, avec et dans les urnes et ce dans un esprit de dialogue.

Concrètement, le MPDR prendra part aux prochaines élections des Conseils régionaux et exhorte le Gouvernement à tout mettre en œuvre pour le plein succès des opérations tant attendues par le pays, par nos amis et partenaires comme la fin d’un cycle de formalisation et de structuration de la représentation populaire.

Le MPDR, jeune parti qui n’a pas pu prendre part aux dernières consultations électorales, pour des raisons indépendantes de sa volonté, lance un appel à toutes celles et à tous ceux qui désireraient se porter candidat sous son étiquette, à se rapprocher de ses différents représentants régionaux ou directement du Bureau National. Nous sommes ouverts à tous, à la seule condition de prêter le serment de fidélité à notre ligne de Dialogue, de la Réconciliation et la Paix dans notre pays. Toute personne reconnue comme partisane du discours sectaire, violent, destructeur, injurieux et des actes contraires à la préservation de l’honneur, de la crédibilité et de la respectabilité du pays n’est pas la bienvenue.

Le MPDR tout en respectant la liberté stratégique, idéologique et doctrinale des uns et des autres, personnes morales et personnes physiques, recommande vivement que la politique générale soit une participation citoyenne et républicaine à toutes les consultations électorales. Rien ni aucune cause ne devrait servir comme un cache-sexe pour se dérober et promouvoir des boycotts contre productifs.

2 – La Communion des Populations avec nos forces de défense et de sécurité

Le MPDR observe que depuis quelques temps, certains de nos compatriotes développent une campagne insidieuse contre nos forces de défense et de sécurité. Presque tout y passe : mensonges ; provocations ; dénigrements ; accusations sans fondements ; confusions volontaires dans l’intention de nuire ; travestissements des faits ; appels au meurtre ; atteinte à l’intégrité du soldat comme ce fut le cas à Garoua par exemple.

Le MPDR regrette profondément ces manœuvres qui ne grandissent pas la réputation de leurs auteurs, et rappelle crument que sans défense et sans système de sécurité publique efficace, il n’y a point d’Etat, de République, de société libre, de sommeil, de liberté de mouvements et de stabilité des rapports sociaux de toute nature.

Le MPDR rappelle, et afin que tous et chacun en soit conscient, que le Cameroun dispose des forces de défense et de sécurité parmi les plus efficaces, les plus effectives et les plus professionnelles du continent.

Le MPDR rappelle, que le Cameroun a été un des tous premiers pays sur le continent à mettre en place des structures de formation diplômantes et professionnalisant des trois catégories des forces de défense et de sécurité. Tous les officiers supérieurs camerounais, toutes les catégories de forces confondues, sont détenteurs de diplômes de l’enseignement supérieur et sont en permanence soumis à des stages de perfectionnement et de mise à niveau à l’étranger dans le cadre de la coopération avec les pays amis. Le Cameroun est devenu un des principaux pays fournisseurs des cadres pour les opérations de maintien de la paix des Nations Unies.

Le MPDR recommande par conséquent à ceux qui initient, encouragent et attisent cette campagne, de revoir leur volonté de nuisance et de changer de comportement. Aucun citoyen responsable et mieux aucun dirigeant politique, ne saurait orchestrer la démoralisation de nos forces, sans mettre en danger sa propre sécurité et celle de toute sa famille. Au-delà de cette considération, il s’agit d’un acte de trahison intolérable, inacceptable, condamnable. Certes, des bavures ne manquent jamais, ici chez nous comme dans tous les pays, mais l’essentiel est sauf et le professionnalisme demeure une marque intacte et vérifiables de nos forces. A titre d’exemple, plus de 90% des crimes de sang, des meurtres et des crimes de grand banditisme sont résolus au Cameroun grâce à des enquêtes professionnelles de très haut niveau.

Le MPDR exprime son soutien sans faille aux forces de défense et de sécurité du Cameroun, et leur transmet ainsi qu’à leur chef suprême, ses très patriotiques encouragements. Nous ne devons pas oublier que de nombreux soldats, des éléments valeureux des forces armées, de la gendarmerie et de la police, sont lâchement assassinés chaque jour sans pouvoir combattre, mais simplement parce qu’ils veillent sur l’ordre républicain, sur la sécurité des personnes et des biens. De nombreuses familles sont ainsi endeuillées, avec des orphelins perturbés à jamais.

Le MPDR saisit cette occasion pour féliciter notre compatriote, digne fils du Cameroun et champion Francis NGANOU, pour la sagesse qu’il a eu de rendre visite au BIR, composante de notre brave armée. En guerrier cousu de muscles avec lesquels et par lesquels il fait retentir l’hymne de notre pays à travers le monde, il connaît la valeur d’une armée, son caractère et son rôle crucial pour la sauvegarde, la protection et la préservation de notre souveraineté nationale.

Le MPDR fait observer, qu’en dépit de ces nombreux atouts, qualités, qualifications et lauriers, Les forces armées camerounaises n’ont jamais, même indirectement, même par erreur, franchi les frontières nationales pour empiéter sur les territoires des pays voisins.

3 – Au plan sportif

Deux faits marquants.

Le MPDR salue le geste du Chef de l’Etat qui a tenu sa promesse de dotation de nos héros de l’expédition du Mondial de Football de 1990, d’un logement décent et effectif. Comme l’a si bien dit l’un des récipiendaires, l’emblématique Joseph Antoine Bell, on reçoit un don, on ne le commente pas. Il demeure que le geste est un message fort à une jeunesse régulièrement trompée et tourmentée par des adultes qui promettent la démocratie de la planète Mars tout de suite avec son cortège de bonheurs enivrant, et les incitent à la violence par des révolutions décrétées depuis des claviers d’ordinateurs et des smartphones. Il y a un temps pour toute chose, et le temps de celui qui donne, qui commande, qui ordonnance, n’est pas toujours le temps de celui qui attend, qui espère et qui implore ou rêve en permanence. Le temps de chacun doit prendre conscience du temps de l’autre, mais surtout le temps de la sagesse résultant des rapports des forces.

Le MPDR se félicite de l’organisation très émouvante, très officielle et très réussie des obsèques du capitaine Stephen Tataw. La symbolique qui a entouré les différentes articulations, témoignent de la reconnaissance éternelle et profonde de la nation camerounaise entière, ainsi que de la garantie de sa place méritée au panthéon de nos fiers héros.

Puisqu’il s’est agi des appartements résidentiels de la société Immobilière du Cameroun (SIC), le MPDR saisit promptement l’occasion pour recommander au Gouvernement que les logements sociaux soient accessibles à un plus grand nombre de citoyens et ensuite qu’il soit instauré plus de transparence dans les acquisitions. En l’état actuel, un logement SIC coûte entre 35 et 40 millions CFA, et seuls des personnalités haut placés dans la nomenclature administrative et politique sont privilégiées, souvent à des fins de spéculations honteuses ou pour des usages impropres.

4 – Au plan diplomatique

Le MPDR note avec satisfaction, les efforts en cours avec une accélération évidente, pour étoffer notre outil diplomatique et le rendre plus efficace, mieux calibré et plus complet. En effet la volonté du Chef de l’Etat sur ce plan s’exprime dans deux directions : combler les vides à la tête des chancelleries, et impliquer plus activement des diplomates professionnels, des experts à la carrière lourde, admirable et respectable. C’est important voire crucial pour l’expression, la représentation et la consécration de nos intérêts nationaux sur la scène diplomatique planétaire sous tous les angles bilatéraux et multilatéraux.

5 – Sur le climat politique et les perspectives en général

Le MPDR note avec regret que certains adultes, supposés chef politiques et érudits des sciences de toutes choses, continuent à se tromper à la fois de pays, d’époque et de peuple en maniant le discours des soulèvements et des insurrections à tort et à travers, à sens et à contresens. Il y a en définitive un constat clair à faire : Certains ont tout eu de ce pays, sont à l’abris du besoin, ont fini d’élever et de placer leurs progénitures qui du reste, résident confortablement à l’étranger. Ils prêchent le feu et la poudre comme des gamins inconscients des ravages d’une buchette d’allumette à côté d’un baril de poudre. Il ne leur reste plus que le pouvoir et tout le pouvoir, le pouvoir d’Etat absolu et suprême dans leur CV. Ils sont donc disposés à tous les extrêmes sans égard des rapports des forces, même en prêchant dans le désert.

D’autres n’ont pas eu grand-chose, ne représentent rien et comptent réellement pour rien dans tous les sens du terme. Ils espèrent que la casse, la destruction, la révolution infantile, leur permettra d’avoir enfin un nom, d’être quelque chose. Tous ont en réalité peur du dialogue, et ne souhaitent aucune réconciliation donc aucune paix. La tranquillité a toujours été un danger pour les faussaires, parce qu’ils sont vite dévoyés, noyés dans les civilités pacifiques et les humilités positives.

Enfin, une troisième espèce regrette son passé, souffre de complexes et de frustrations diverses, et ruminent de mille vengeances, par tous les moyens et par toutes les voies. Ils sont prêts à vendre le pays, à sacrifier les sépultures de tous les ancêtres pour cette cause inutile et destructrice. Mais invitez-les au front des guerres réelles, et ils reculeront, prétexteront qu’ils n’ont fait que suivre des Gourous.

Le MPDR rappelle aux incendiaires et promoteurs du désordre et des casses, que plus des trois quarts de nos compatriotes vivent au jour le jour, et que ce sont eux qui seront les plus touchés, les victimes effectives et non les donneurs d’ordre qui coulent la vie douce avec un passé derrière eux.

6 – Sur les activités du parti

Le MPDR poursuit son implantation sur le terrain à travers le pays et à l’étranger au sein de la diaspora, et mène avec tact, prudence et humilité, les contacts avec des formations politiques et des personnalités de tous les statuts, dans l’optique de l’expansion et du raffermissement global de ses idéaux, ambitions et projets de Dialogue et de Réconciliation. A ce propos, la tournée des régions reprendra opportunément, et de manière plus visible, mieux structurée et élargie.

Le MPDR rappelle, s’agissant de ses structures de base appelées Comité Populaire de Médiation (CPM), que n’importe quel citoyen ou citoyenne peut prendre l’initiative d’en constituer dans sa zone, son quartier, et d’en référer au bureau national ou à la représentation la plus proche du parti. La seule condition c’est d’adhérer à notre projet de Dialogue et de Réconciliation et de s’engager effectivement au quotidien à rapprocher les gens, à aplanir les contentieux et tout litige, en s’employant à mener une médiation honnête.

7 – Sur la situation dans le NOSO

Le MPDR prie tous les dieux pour que les enfants des deux régions, ainsi que ceux de l’extrême nord connaissent une rentrée scolaire calme et effective. A ce propos, nous devons tous œuvrer à épauler le Gouvernement, à accompagner ses efforts et à décourager les incitateurs au trouble. Il y a lieu dans ce sens, d’encourager le travail colossal mais méthodique et louable, de reconstruction des infrastructures.

Le MPDR saisit ici l’occasion, pour s’inscrire totalement en faux, contre les assertions selon lesquelles, l’armée camerounaise mènerait une vraie guerre dans les deux régions. Il s’agit ici d’intoxications malveillantes dont le corollaire serait des accusations fantaisistes de génocide. Nos forces armées, avec leur puissance de feu, leurs équipements et leur professionnalisme ne sont pas à ce niveau, et leur mission concerne des tâches de prévention, de renseignement, de maîtrise et de découragement des actes terroristes, des actes d’intimidation et des atteintes à la sécurité des biens et des personnes.

Le MPDR demeure conscient, de ce que les compatriotes du NOSO, ont des revendications légitimes articulées sur l’histoire, la culture et des attentes qui du reste, meublent aussi mais dans des conditions différentes, les pensées des autres groupes tantôt ethniques et tantôt régionalistes du pays. Nous sommes attachés profondément à la recherche de solution, mais dans un esprit de dialogue, par le dialogue et seulement le dialogue.

Le MPDR implore ceux et celles qui manipulent l’opinion en usant et en abusant de la situation dans le NOSO tantôt comme un cache-sexe des ambitions et des complots politiques et tantôt comme des passe-droits pour se faire entendre à l’étranger et mobiliser des soutiens naïfs, de mettre fin à ce jeu.

Enfin, le MPDR implore la diaspora camerounaise, à se faire plus patiente, plus responsable et surtout à bien s’informer sur la situation de notre pays, le seul qui est nôtre et que nous avons le devoir de faire avancer, de faire respecter et de faire prévaloir. C’est au Cameroun, chez nous, entre nous, par nous et pour nous, que nos problèmes, nombreux et complexes certes, mais pas extraordinaires, trouveront des solutions.

8 – Sur la Transition

Le MPDR réitère son opposition à toute transition violente, ici et ailleurs. Et s’agissant particulièrement de notre pays, personne ne n’imposera au peuple camerounais, les affres d’une transition violente aux conséquences et aux implications imprévisibles. Nous l’avons déjà dit et répété, Paul Biya est arrivé au sommet de l’Etat de manière pacifique et il en repartira dans la paix, selon la volonté divine et le destin tracé pour le Cameroun. Toute aventure ou toute tentative pour forcer ce destin, sera combattu par le MPDR ainsi que tous les autres patriotes attachés à la paix et à la vérité.

9 – Sur les rapports entre l’Etat, la politique et les chefferies traditionnelles

Le MPDR observe que depuis un certain temps, certains dignitaires traditionnelles se plaisent à jouer le rôle de directeur de conscience de l’opposition politique, quand ils ne se présentent pas tout simplement comme premier ministre et chef d’un gouvernement fantôme. Il importe de leur rappeler leur statut, leur rôle et leur juste place, sous peine de tromper et de déboussoler les populations en les entraînant dans des aventures regrettables.

Je vous remercie pour votre attention.

SHANDA TONME

Président

Médiateur Universel