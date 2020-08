Diplomatie universitaire : Le Professeur camerounais Clément Essila brille de mille feux aux USA :: CAMEROON

Universitaire de gros calibre, Professor Jean Clément Essila Mvogo qui enseigne à la Northern Michigan University aux États-Unis d'Amérique, a décroché des Prix de l'Excellence en Recherche Scientifique et du Meilleur Professeur des 3emes Cycles dans cette université d'État du pays de Donald Trump.

Le Cameroun et la race noire à l'honneur. La cérémonie de remise des Awards à la Northern Michigan University, université d'État du Nord du Michigan aux États-Unis, a accueilli pour la toute première fois de sa création, un lauréat de race noire, pour son plus prestigieux trophée.

Cerise sur le gâteau, Professor Jean Clément Essila qui a remporté la prestigieuse couronne, éclabousse au passage, tous les records académiques relatifs à ces Awards. Une fierté pour le Cameroun en particulier, et pour l'Afrique en général.

C'est ainsi que le 05 décembre dernier, huit membres du corps professoral de la Northern Michigan University, ont été honorés lors de la cérémonie qui célèbre l'excellence en Enseignement et en Recherche. Les récipiendaires des Prix étaient constitués des Professors Jean Clément Essila ( Excellence in Scholarship Award); Loganne Glending and Monica MC Fawn ( Excellence in Teaching ); Rick Mengyan ( Excellence in Scholarship Award); Rebecca Ulland ( Faculty Leadership Award); James Marquardson ( Technology Innovation Award); Abby Cameron - Standerford ( Excellence in Part - time Teaching Award ).

Qui est le Professeur Jean Clément Essila Mvogo ?

Docteur - ingénieur ( qualification la plus difficile et prestigieuse aux États-Unis d'Amérique), Professeur Jean Clément Essila est aussi Docteur en Création et Management des entreprises. À l'heure actuelle, il est enseignant - chercheur dans la Faculté de Gestion ( Business School ) de la Grand Valley State University, une université d'État dans le Michigan, aux USA. Professor Jean Clément Essila enseigne la Programmation mathématique, les Statistiques appliquées à la Gestion d'entreprises, le Management des opérations, la logistique et le Transport, la Recherche opérationnelle et le Développement des logiciels analytiques de gestion d'entreprises.

Avant de décrocher son nouveau contrat pour la Grand Valley State University en novembre dernier, Jean Clément Essila était professeur des Statistiques appliquées à la gestion, des logiciels analytiques d'entreprises, du management des opérations et de la recherche opérationnelle à la Northern Michigan University, une autre université d'État aux USA, dans l'État du Michigan où il était également chairman du comité de Planification stratégique de la Faculté de Gestion pendant quatre ans.

À la Northern Michigan University, Professor Jean Clément Essila Mvogo a ravi toutes catégories d'Awards, dont le Prix d'Excellence en Recherche scientifique en 2019 ( Excellence in Scholarship Award), le plus prestigieux Prix de recherche décerné par cette institution académique. Aussi, deviendra-t-il le tout premier professeur de la Faculté de Science de Gestion à remporter ce Prix depuis sa création. Auréole qui lui vaut une place sur le mur d'honneur de cette université, jusqu'à la fin des temps. Le Professeur Jean Clément Essila Mvogo est donc devenu de ce fait, le tout premier Noir à figurer dans ce cadre sacré et prestigieux du bâtiment du président de l'Université. Ce Prix lui a été décerné " en reconnaissance des accomplissements exceptionnels en matière de recherche scientifique qui ont contribué à la découverte à la diffusion et à l'application des connaissances et à l'amélioration de l'expérience éducative des étudiants de la Northern Michigan University. ", peut- on lire sur le trophée reçu par Professor Jean Clément Essila Mvogo, des mains du président de l'Université. L'enseignant camerounais de rang magistral a aussi reçu le Prix du meilleur Professeur des 3emes Cycles de l'année 2018 ( Outstanding Graduate Faculty Award), ainsi que le Prix du meilleur chercheur de l'année 2019 ( Outstanding Research Award ).

Sollicitations tous azimuts

Bien que sollicité par plusieurs universités américaines, européennes et asiatiques, deux universités d'État du Michigan que sont la Grand Valley State University et la Northern Michigan University, se livrent une rude bataille pour chiper le Professeur Jean Clément Essila Mvogo, et pour le conserver, pour ce qui est de la dernière université citée. Selon un universitaire américain, les talents du Professeur Jean Clément Essila Mvogo suscitent la convoitise de plusieurs universités américaines de renom qui veulent le Camerounais dans leur corps professoral. Contacté par la rédaction de Camer.be, Professor Essila Mvogo répond sans détour : " Je me sens bien à Grand Valley. Je pense bien que je vais y rester ", et ce, à la grande joie des étudiants qui tout autant que le top management de l'Université, aiment beaucoup le Camerounais, et l'apprécient fort bien.

Professor Jean Clément Essila Mvogo a été vice-président en charge de la Planification et du Développement de l'Institut de Sciences Décisionnelles pour la Région Ouest des États-Unis. En novembre 2019, l'institution sus citée, le rappelait pour lui confier son nouveau poste de vice- président en charge de la Communication, cumulativement avec son poste d'enseignant- chercheur dans son université d'accueil. Professor Jean Clément Essila Mvogo est enseignant - chercheur au parcours académique et professionnel élogieux. Une est à lui seul une vraie success story qui témoigne de l'excellence des enseignants camerounais dans les universités occidentales.

Une légende qui commence dans le périt village de Nkol - Ebouma

Le Professeur Essila Mvogo Jean Clément qui hérite du nom de son grand-père paternel, est un Camerounais de la tribu Beti / Menguissa qui voit le jour dans le petit village de Nkol- Ebouma dans l'arrondissement de Sa'a, département de la Lekié, dans la région du Centre. Il passe son cycle primaire à l'école catholique de Mbassila, le CES de Sa'a ( actuel lycée général de Sa'a), le collège Bullier des frères maristes italiens de Nkolmebanga, le lycée général Leclerc de Yaoundé, puis le lycée de Nkol- Eton de la même ville où il obtient brillamment le très difficile, rarissime et prestigieux baccalauréat C en Mathématiques et Physiques. Le Professeur Jean Clément Essila Mvogo s'inscrit à l'Université de Yaoundé 1, en Mathématiques Pures. Au terme d'un concours national lancé, il décroche la 2ème place pour à l'Institut Universitaire de Technologie ( UIT) de l'Université de Douala ( capitale économique du Cameroun), et en sort nanti d'une Licence en Génie Logistique et Transport. Il entre ensuite à l'Institut Panafricain pour le Développement ( IPD) de Douala, et décroche un DESS dans la spécialité Planification et Programmation, avec mention bien.

Au pays de l'oncle Sam

En 2009, le Professeur Jean Clément Essila Mvogo s'envole pour les États-Unis d'Amérique, et obtient un Doctorat en Administration des Affaires, option Creation et. Gestion des entreprises avec la mention excellent, a l'Université Intercontinentale de Californie. Il obtient ensuite le diplôme de Docteur - Ingénieur avec mention excellent, à l'Ecole d'Ingénieurs et des Sciences Appliquées de la prestigieuse Université George Washington, à Washington D.C, université classée parmi les meilleures au monde. Le Professeur Jean Clément Essila Mvogo achève ses études universitaires, en obtenant le Certificat en pédagogie de l'enseignement supérieur à l'Université de Havard, à Cambridge aux USA.

Professor Jean Clément Essila Mvogo dont il serait fastidieux d'énumérer les qualifications académiques et professionnelles, a travaillé comme directeur adjoint en charge de la Logistique et du Transport, à Mobil Oïl Cameroon, pour la société pétrolière Perenco Oïl and Gaz dans la plateforme d'Ebome au Cameroun, et aux États-Unis, à la PWV, INC, Johnson Control North America, et à Havard Consulting comme directeur général.

Il serait donc important que le gouvernement camerounais prenne des dispositions idoines pour stopper la fuite des cerveaux vers l'Occident, en arrimant au moins les salaires des enseignants d'université, au niveau de ceux de la Côte-d'Ivoire, et en leur offrant de bonnes conditions de travail. De brillants enseignants d'université comme le Professeur Jean Clément Essila Mvogo qui illumine le ciel des États-Unis, et hisse haut le drapeau du Cameroun, pourraient être très utiles pour le développement du Cameroun. Il faudra à tout le moins penser à les employer comme consultants, pour des questions ressortissant au développement industriel du Cameroun. Ils ont ce potentiel et du coeur pour cela, et ce n'est pas le fonds qui manque le moins au gouvernement camerounais.