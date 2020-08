CAMEROUN :: Journée mondiale des Eco-gardes : un métier de tous les dangers :: CAMEROON

Les éco-gardes du Cameroun ont rejoint leurs collègues du monde entier pour célébrer leur journée du 31 juillet en réfléchissant à leur bien-être et à leurs relations avec les communautés locales et autochtones dans lesquelles ils travaillent.

La majorité des éco-gardes vivent et travaillent très près des communautés autochtones et locales. Ils sont en conflit avec les populations locales en raison de leurs activités, notamment les activités de lutte anti-braconnage. Il en résulte souvent des affrontements avec les communautés, qui érodent la confiance et renforcent les allégations de violations des droits de l'homme.

Conscients de cette réalité, quelque 550 éco-gardes de plus de 70 pays, réunis lors du 9e Congrès mondial des éco-gardes au Népal en novembre 2019, ont signé la déclaration de Chitwan, s'engageant à instaurer la confiance et à protéger le bien-être et les droits de ceux qui dépendent des ressources naturelles et culturelles dans les aires protégées et conservées.

"Nous reconnaissons aux populations autochtones et locales la garde de leurs territoires traditionnels, leur droit à la sauvegarde leur patrimoine et leur contribution à la conservation", ont déclaré les éco-gardes.

Dans cet esprit, ils ont appelé à "un programme de formation complet sur le thème des relations communautaires et du respect des droits et à la mise en place d'un partenariat mutuellement soutenu entre les éco-gardes et les communautés".

Au Cameroun, les plus de 1000 éco-gardes sont confrontés à des défis pour maintenir les relations communautaires face à des affrontements sporadiques et des allégations intermittentes de violation des droits des populations autochtones et locales. "Nous faisons d'énormes efforts pour améliorer nos relations avec les communautés dans lesquelles nous travaillons", déclare Roger Bruno TabueMbobda, président de l'Association des rangers du Cameroun.

Avec le soutien du WWF, de la Commission nationale des droits de l'homme et du Barreau du Cameroun, quelque 500 rangers camerounais ont reçu une formation sur le respect des droits de l'homme. "Nous avons suivi une formation sur les droits de l'homme et sur la manière de garantir le respect des droits des populations autochtones et locales lors des opérations anti-braconnage", déclare Tabue. "Un code de conduite a été établi pour les gardes forestiers dans certains parcs nationaux du Cameroun, dans un effort déterminé pour se prémunir contre les comportements non éthiques des gardes forestiers", a-t-il déclaré.

Des conditions de travail difficiles

Pendant ce temps, les rangers du Cameroun, comme leurs homologues d'Amérique latine et d'Asie, travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. La plupart d'entre eux travaillent dans des zones très reculées, séparés de leur famille, avec des logements, des conditions sanitaires et des moyens de communication très médiocres. Certains sont tués ou blessés lors d'affrontements avec des braconniers lourdement armés, vivant dans des situations très désespérées pour leurs familles, faute d'un régime d'assurance adéquat.

Une enquête sur la perception des rangers menée par le WWF dans 17 pays du monde entier, dont le Cameroun, entre octobre 2016 et juillet 2018, et améliorée en 2019 grâce à l'ajout de données collectées dans 11 autres pays, a révélé qu'une forte proportion de rangers ne disposent pas d'un abri adéquat, d'eau propre, de bottes et de vêtements. Elle a révélé qu'au niveau mondial, un garde forestier sur quatre avait contracté une maladie grave telle que le paludisme et souffert de blessures graves dans le cadre de son travail l'année dernière en raison d'une formation insuffisante et d'un mauvais équipement. Elle a recommandé "qu'une couverture d'assurance adéquate (jusqu'à un salaire décent) soit fournie à tous les gardes forestiers - ou à leurs familles en cas de décès".

"Avec le soutien du ministère des forêts et de la faune et de ses partenaires, dont le WWF Cameroun, ZSL et la Fondation africaine de la faune, certains rangers ont reçu du matériel de travail, des bottes et des uniformes pour nous permettre de faire notre travail", ajoute M. Tabue.

"Notre souhait le plus cher est de souscrire à une assurance vie pour permettre à nos familles de recevoir un soutien en cas de décès ou d'invalidité", déclare le président de l'association des gardes forestiers.