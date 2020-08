CAMEROUN :: Deux trafiquants arrêtées avec des peaux de lion et de panthère à Yaoundé :: CAMEROON

Deux personnes ont été arrêtées pour trafic de peaux de lion et de panthère à Yaoundé, la capitale. Ils ont été arrêtés lors d'une opération coup de poings menée par des agents de la Délégation Régionale des Forêts et de la Faune du Centre, en collaboration avec la Brigade de Gendarmerie de Nlongkak. L'arrestation a été effectuée avec l'assistance technique The Last Great Ape Organization - LAGA, une organisation chargée de l'application de la loifaunique. Un lion tanné et une peau de panthère ont été retrouvés et saisis lors de leur arrestation.

L'un des trafiquants, un artisan, a été arrêté le 6 août 2020 à Etoa-Meki alors qu'il était sur le point de mener une transaction illégale impliquant la vente d'une peau de lion et d’une peau de panthère. Il a été attrapé avec un sac de voyage contenant les deux peaux de félins habilement emballées à l'intérieur.

Une enquête plus approfondie menée par les agents de la faune a conduit à l'arrestation du deuxième trafiquant, une enseignante du secondaire à la retraite. Elle a été appréhendée quelques heures plus tard à Efoulan et a été emmenée à la Brigade de Gendarmerie de Nlongkak. Selon des sources proches du dossier, elle aurait remis les deux peaux de félins à son complice afin qu’il les revende.

Le lion également connu sous le nom de Panther leo est une espèce de la famille des félidés et un membre du genre Panthéra. Malgré son importance biologique et le fait qu'il soit l'une des espèces phares de l'industrie du tourisme, les lions sont menacés en ce qui concerne leur répartition, explique PriceliaTumenta, spécialiste du lion et Coordinatrice du Centre d'Etudes sur l'Environnement et le développement. Elle déclare également que le Cameroun est un pays important pour l'espèce, comprenant la deuxième population (environ 270 lions) après la RDC pour l'Afrique centrale. Cependant, l'espèce est exposée à des pressions humaines telles que la destruction de leur habitat et le braconnage.

Les lions sont répertoriés comme espèces vulnérables par la Liste rouge des espèces menacées de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Leur population a chuté de 43% entre 1993 et 2014, avec seulement environ 20 000 individus vivants aujourd'hui en Afrique. Chaque année, le 10 août, est célébrée la Journée mondiale du Lion dans le monde entier pour sensibiliser le public au déclin de la population de l'espèce. De plus en plus de félins sont abattus pour leur peau qui sert pour la décoration intérieure de luxe et la taxidermie. Leurs dents et leurs griffes sont transformées en bijoux et amulettes vendus dans certains pays asiatiques.

Les lions ainsi que les panthères sont totalement protégés par la loi sur la faune de 1994 et toute personne trouvée en possession de leur peau est passible d'une peine de prison allant jusqu'à 3 ans et / ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 10 millions de francs.