CAMEROUN :: Sécurité transfrontalière : Beti Assomo à Malabo ce lundi :: CAMEROON

Le ministre camerounais de la Défense, Joseph Beti Assomo, en compagnie du ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella, et le général René Claude Meka, chef d'État major des Armées, conduit une délégation camerounaise, pour des pourparlers ressortissant aux modalités de coordination et d'actions communes en matière de défense et de sécurité transfrontalière entre les deux pays.

C'est la substance d'un communiqué de presse signé de Joseph Beti Assomo, et parvenu à notre rédaction. La délégation camerounaise séjournera dans la capitale équato-guinéenne, du lundi 20 au mardi 21 juillet 2020, dans le cadre du parachèvement des discussions entamées à Yaoundé, les 29 et 30 juin dernier.

Des tensions sont nées à la frontière des deux pays, suite à un mur "inique " construit par la Guinée- Équatoriale.