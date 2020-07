CAMEROUN :: Santé-covid 19:Supergooal vient en aide aux populations locales :: CAMEROON

En cette période de crise sanitaire qui sévit le monde entier, Supergooal a pris l’initiative de venir en aide à la population camerounaise. Toutes les mesures sont prises pour soutenir le gouvernement dans la lutte contre la Covid-19.

Le coronavirus a déstabilisé de nombreux secteurs d’activité au Cameroun et dans le monde, et l’univers des paris sportifs n’a pas été épargné. L’industrie des jeux de hasard a complètement changé, et c’est la raison pour laquelle Supergooal a décidé de contribuer à la sécurité de ses joueurs.

Venir en aide aux communautés locales

Actuellement, le principal objectif de Supergooal est d’aider toutes les régions du Cameroun afin de convenablement lutter contre la Covid-19. La société s’est alignée sur la même voie que l’État, en distribuant des cache-nez aux populations, et principalement aux chauffeurs de taxis.

À l’heure actuelle, de nombreuses personnes ne portent toujours pas de cache-nez,ce qui peut être très dangereux, principalement dans les transports communs. C’est pour cette raison que pour l’instant, les taximen sont la principale cible de Supergooal.

Le but est de promouvoir la sécurité de la population en général, et des abonnés de Supergooal en particulier. Si pour l’instant la société de paris sportifs s’est contentée des grandes villes avec des populations importantes, son objectif sur le long terme est de s’étendre sur toute l’étendue du Cameroun. La sécurité avant tout !

Rester en conformité avec les règles

De nombreuses mesures de sécurité ont été instaurées par l’État camerounais, dont le port des cache-nez et la distanciation sociale. Le respect de ces mesures est primordial, et Supergooal l’a bien compris. L’industrie du jeu en ligne ne saurait avancer si ses fidèles abonnés ne sont pas en santé.

C’est la raison pour laquelle Supergooal prône le respect des règles de sécurité, et la distribution des cache-nez dans les villes du Cameroun n’est que la partie visible de l’iceberg. Un ensemble de mesures est mis en place pour sensibiliser le plus de personnes possibles sur le danger de ce virus, d’où l’importance de se rendre sur le terrain afin d’aider la population, et d’échanger avec elle sur la situation actuelle.

Jouer dans les meilleures conditions

Personne n’est à l’abri de ce virus qui a déjà causé des milliers de morts dans le monde entier. Supergooal se soucie non seulement de ses joueurs, mais également de ses employés. La société essaye de renforcer sa présence digitale tout en assurant la sécurité sanitaire des personnes qui l’entourent.

Ayant conscience du fait que ses joueurs ne peuvent pas se passer de ses services malgré la crise sanitaire, Supergooal met toute son équipe à la disposition de ses joueurs, tout en favorisant le travail en ligne.

Les employés restent donc chez eux, mais ne cessent de répondre aux besoins de sa clientèle sans cesse grandissante. Il n’y a pas plus important que de toujours être présent pour les personnes qui aident une société à grandir, et c’est exactement ce que compte faire Supergooal, le leader des paris sportifs !