CAMEROUN :: Le Canada accorde 10 milliards pour le NOSO :: CAMEROON

Cette somme est destinée à la lutte contre la covid-19 et la reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La coopération entre le Cameroun et le canada

se porte plutôt bien. Le 9 juin dernier, le HautCommissaire du Canada au Cameroun, Richard Bale, était l’hôte du ministre de Relations extérieures (Minrex), Lejeune Mbella Mbella.

Une rencontre qui a permis au diplomate canadien de présenter l’appui que son pays entend apporter au Cameroun dans le cadre de la lutte contre la covid-19 et pour une assistance humaine à l'endroit des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

A en croire Richard Bale, dans un premier temps, son pays apporte 10 millions de dollars canadiens à l'État Cameroun.

Dans les détails, apprend-on, 5 millions de dollars canadiens seront consacrés dans la lutte contre la pandémie et à cette somme, le gouvernement canadien ajoute une autre enveloppe de 5 autres millions de dollars consacrés au volet de reconstruire les régions en crise au Cameroun.

Le haut-commissaire du canada au Cameroun a d’ailleurs félicité de ce que son pays offrira aussi au Cameroun 2000 kits de dépistage toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Signalons que depuis que le Cameroun fait face à la violence du virus de Huwan, plusieurs pays amis témoignent leur solidarité au pays de Paul Biya dans cette crise sanitaire.

Rappelons également que le mois dernier, le Cameroun et le Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud) ont convenu de débloquer initialement une somme de 14 millions de dollars pour la reconstruction du nord et sud-ouest Cameroun. A cet effet, un accord avait été signé entre le ministre de l'Economie, de la planification et de l’aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey et le représentant du Pnud, Jean Luc Stalon.