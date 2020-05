CAMEROUN :: Un policier tire sur le jeune Lionel à Bafia, le DGSN interpellé. :: CAMEROON

Le jeune Lionel se trouve sous soins intensifs à l’hôpital central de la ville de Bafia, département du Mbam et Inoubou, région du centre- Cameroun. Un mois après, le policer reste impuni.

Des traces de sang

Que s’est il passé, Lionel va mal, il est sous soins à l’hôpital. Touché d’une balle tirée par le policier, Il a une blessure profonde sur la jambe. Sur le sol, des traces de sang, les habits et les chaussures de Lionel sont imbibés de sang. La bagarre a été rude, entre jeunes. Nous sommes à Messang, une localité de la ville de Bafia, cote dépôt Guinness, sur la route nationale numéro 3.

Une banale bagarre

Ces jeunes déchargeaient les casiers de bières au dit dépôt. Ensuite, une bagarre va éclater entre Lionel et les jeunes surexcités pour une banale histoire de « vol de bière ». Les coups ont volés, dans tous les sens. Le patron du dépôt a fait appel à la police. Un témoin qui était sur les lieux déclare « Quand la police est arrivée sur les lieux, l’officier a demandé à Lionel de les suivre au poste de police » Il était encore sur le sol. La réponse du jeune était que tout le monde aille au commissariat, pour une enquête équitable.

Une balle dans la jambe.

Lionel a résisté « je ne peux pas aller seul » Entre temps, Mboma, un employé qui faisait partie de la bagarre s’est soustrait, sans doute protégé par la police.

Face a cette résistance de Lionel « L’officier a sorti son arme et a tiré sur Lionel au Sol » Non sans préciser qu’il a le parapluie et les godasses et que rien ne peut lui arriver. Le résultat est connu : une balle sur la jambe de Lionel qui présente une blessure profonde. Qui lui a valu une hospitalisation de plus d’un mois à l’hôpital centrale de Bafia. Avec le risque de perte de l’usage de sa jambe. L’officier de police quant à lui n’est pas inquiété. Le Délégué General à la Sureté Nationale est interpellé.