CAMEROUN :: Covid- 19: La communauté universitaire parée pour regagner les amphis le 1er juin :: CAMEROON

La perspective de la reprise des cours en présentiel ainsi que d'autres activités académiques, a fait l'objet d'une réunion de travail. La session extraordinaire y relative tenue en visioconférence le mercredi 06 juin 2020, a été dirigée par le recteur de l'Université de Yaoundé 1, le Prof. Maurice Aurelien Sosso, par ailleurs président de la Conférence des chefs des institutions universitaires ( Conciu).

La communauté universitaire camerounaise suit à la lettre, les mesures prises par le gouvernement, pour combattre la propagation de la pandémie du Coronavirus ( Covid- 19). Afin de ne pas être prise de court par la date indicative donnée par le président de la République ( via le Premier ministre) pour le 1er juin prochain, la Conciu a tenu une session extraordinaire sous le présidium de son président, le Prof. Maurice Aurelien Sosso, recteur de l'Université de Yaoundé 1.

De cette séance de travail tenue en visioconférence et qui a vu la participation des universités d'État, des établissements d'enseignement supérieur à statut particulier ainsi que les instituts privés d'enseignement supérieur ( Ipes ), il en ressort les suivantes résolutions :

1- Mesures communes pour la préservation de la santé des étudiants, de la communauté universitaire entière, par le respect des mesures barrières prises par le gouvernement ;

2- La reprise des activités académiques, tout en minimisant le risque de contagiosité, eu égard à la forte densité humaine connue aux universités. Toute chose qui selon le président du Conciu, le Prof Maurice Aurelien Sosso qui signe le communiqué final des travaux, exige le respect et même le renforcement des mesures barrières prescrites par le gouvernement camerounais, ainsi que par l'Organisation mondiale de la santé ( Oms). Concrètement, il s'agira, de contrôles sanitaires organisés aux principaux points d'accès dans les campus, à l'entrée des amphithéâtres, des salles de cours, des bibliothèques, des laboratoires, des ateliers et des restaurants universitaires;

3- La préservation plus accentuée de l'autonomie financière des universités pendant la reprise des cours, afin de leur permettre de trouver les solutions les mieux adaptées à leurs préoccupations particulières, et ce en rapport avec leurs environnements différents ;

4 - La complémentarité des modes d'enseignement en présentiel et en numérique ;

5- Le respect des principes d'équité et d'égalité d'accès à l'enseignement supérieur, dans un contexte de dématérialisation des universités. La programmation éventuelle d'une période réservée à des mises à niveau des étudiants;

6- La subdivision en groupes plus restreints, des filières populeuses.

Des devis estimatifs des ressources financières devant supporter la reprise des classes dans les universités, dans un contexte de Coronavirus, ont été soumis à l'appréciation du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le Prof. Jacques Fame Ndongo. Le Conciu a aussi instruit la tenue des différents conseils d'administration des universités, pour que ces derniers travaillent aux réglages des budgets subséquents.

Président du Conciu et recteur de l'Université de Yaoundé 1, le Prof. Maurice Aurelien Sosso qui signe le communiqué final de la session extraordinaire des travaux, adresse des remerciements au chef de l'État Paul Biya, pour les mesures prises pour barrer la route à la propagation de la pandémie du Coronavirus dans les milieux universitaires.