CAMEROUN :: Corentin Talla:Arrêtez les buzz et sabotages inutiles, menons des actions concrètes sur le terrain :: CAMEROON

Depuis un certain temps, nous assistons à une tragi-comédie politique entre un certain parti politique qui aspire à être le parti unique de l’opposition et le pouvoir dictatorial en face. Ce jeu de ping-pong politique se fait entre un chef de parti politique alias ‘président élu’ et un régime dictatorial bien connu pour ne pas céder à des ultimatums et buzz inutiles. Pour qui connaît ses forces et faiblesses, le régime du dictateur BIYA alias ‘me voici donc à douala’ ne peut à l’heure actuelle qu’être ébranlé par les actions populaires déterminantes sur le terrain, spécialement dans les campus universitaires ou nous avons des jeunes lucides et moins incultes politiquement , et qui sont prêts à prendre leur destin en main.



Cela dit , créer des confrontations stériles avec le pouvoir en place sans une pression populaire de nature à pousser régime a faire des concessions politiques à l’opposition ou tomber; et /ou taxer de traîtres et calomnier tous les autres acteurs politiques, y compris des icônes de l’opposition qui critiquent les méthodes de ce leader politique est contre-productive et renforce plutot la dictature en place. Un des adeptes de ce parti, obnubilé par une nouvelle popularité Facebook live devant une audience faite en majorité des incultes politiques à cru bon de calomnier l’opposant historique et emblématique de l’opposition camerounaise en exil depuis prêt de 30 ans. En effet , cet individu , dans un de ses nombreux live d’oisiveté, m’attribue de façon malicieuse et larvée d’innuendos un lieu de résidence à New Jersey aux USA et dans le même quartier que Patrice Nganang, alors que je réside en Caroline du Nord aux USA. Faut-il détruire d’autres acteurs politiques qui ne chantent pas les louanges de votre guru au profit de ce dernier? Non non non. C’est tout simplement une déclaration de guerre entre opposants qui ne peut que renforcer le régime en place . Je réitère mon appel à une unité de réflexion et d’actions de toutes les forces du changement qui ont pour objectif réellement le changement du système politique actuel. Travailler ensemble pour obtenir des réformes électorales et constitutionnelles au minimum ou renverser le régime en place devrait être la mission de la vraie opposition politique au pouvoir en place, dont je suis l’un des éléments clés que certains le veuillent ou pas. Mais je ne suis pas un mouton de panurge prêt de lécher les bottes de n’importe quel individu avec des velléités messianiques qui se complait dans une arrogance et autosuffisance contre-productive pour le changement de régime que je recherche depuis ma tendre jeunesse il y’a près de 30ans.

Cela dit , la principale bataille de l’opposition qui vaille la peine devrait être pour l’obtention des réformes électorales consacrant entre autres.

1. Une élection présidentielle a 2 tours

2. La limitation du mandat présidentiel a 2 mandats de 5 ans.

3. L’utilisation d’un bulletin unique

4. L’établissement d’un calendrier électoral permanent qui ne change pas en fonction des caprices du détenteur du pouvoir.

5. Dissolution d’elecam et création consensuelle d’un nouvel organe électoral

Par ailleurs je pose la question suivante au régime en place.

Qu’est ce que ça vous coûte d’avoir la volonté politique d’engager ces réformes salutaires pour la paix et la cohésion sociale ?

Attendez-vous que les Camerounais descendent dans la rue pour obtenir ce que vous pouvez concéder facilement sans effusion de sang?

Voulez-vous continuer à gouverner même après votre mort par vos descendants et/ou vos créatures politiques ?

Sachez que l’immense majorité de Camerounais , y compris de votre camp politique, ne verraient pas de mal à la tenue de telles …

Fait à Cary , North Carolina, ce 10 mai 2020